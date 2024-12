Oydema Ferreira faz 50 anos de colunismo social na imprensa da Bahia

No próximo domingo, 8 de dezembro, o jornalista Oydema Ferreira celebra um marco histórico em sua carreira: 50 anos dedicados ao jornalismo, com destaque para o colunismo social, gênero que ele abraçou com seriedade e compromisso. Para comemorar esse jubileu de ouro, uma Celebração Eucarística, hoje, 6, na Catedral Metropolitana de Senhora Sant’Ana, em Feira de Santana, onde a trajetória de Oydema é reconhecida e reverenciada pela comunidade feirense.

Nascido em 3 de março de 1938, em Feira de Santana, Oydema é filho de Maneca Ferreira, que empresta seu nome ao circuito principal da Micareta de Feira de Santana e Josina Torres Ferreira. Desde cedo, demonstrou paixão pela comunicação. Iniciou sua trajetória jornalística, em 1974, quando recebeu o convite de Hugo Silva para escrever na “Folha do Norte”, seu primeiro veículo de comunicação. Ao longo das décadas, Oydema construiu uma carreira sólida, assinando colunas e escrevendo para diversos jornais e revistas renomados, como “Jornal da Bahia”, “Tribuna da Bahia”, “A Tarde”, “Diário de Notícias”, “Feira Hoje”, “Gazeta Feirense” e “Tribuna do Estado”, além de ser presença constante como colunista, no Jornal Folha do Estado, todas as quartas-feiras. Ele também contribuiu com publicações nas revistas “Panorama da Bahia”, “Destaque” e “Atual”, consolidando sua marca de seriedade e imparcialidade no jornalismo baiano.

Com um olhar atento para a sua cidade natal, Oydema sempre fez do jornalismo social uma ferramenta para promover causas importantes. Sua atuação é pautada pela ética, integridade e pelo desejo de servir à comunidade feirense, da Bahia e do Brasil. Sempre de cabeça erguida, cumprindo meu dever com competência, sem interesses escusos”, afirma. Em especial, ele se destaca por suas campanhas anuais, como o “Natal dos Velhinhos” e a arrecadação de cobertores, que têm como objetivo ajudar os mais necessitados durante o inverno.

Além de seu trabalho como jornalista, Oydema tem uma forte ligação com a cultura e a religião de Feira de Santana. Ele é um defensor das tradições da cidade e atua ativamente na preservação de sua história. Um de seus feitos mais notáveis foi a produção e o lançamento de um CD de músicas sacras, compostas por autores feirenses, cantadas pelo Coral “Sant’Ana Mestra”. Em 1995, presidiu a Comissão dos Festejos da Festa de Santana, evento de grande importância para a cidade. Ele também é autor do livro “Retalhos da Minha Cidade”, lançado em 2010 para comemorar seus 35 anos de jornalismo.

Oydema é um exemplo de dedicação à profissão e à cidade. Seu compromisso com a cultura, a religião e a solidariedade refletem-se em sua trajetória admirada por amigos e colegas de profissão.