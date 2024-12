TRE realiza diplomação dos eleitos em Feira, próxima segunda-feira ,16

Feira de Santana abrirá o calendário das cerimônias de diplomação dos prefeitos(as), vice-prefeitos(as) e vereadores(as) eleitos(as) nos municípios do interior do estado, no dia 16, às 11 horas, no Salão do Júri do Fórum Desembargador Filinto Bastos

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) começou a diplomação no dia 29 de novembro e segue realizando esses eventos em diversas Zonas Eleitorais até 19 de dezembro, último dia fixado no calendário eleitoral para diplomar os eleitos.

Nos quatro maiores colégios eleitorais, as cerimônias de diplomação ocorrerão entre os dias 16 e 18 de dezembro. Feira de Santana abrirá o calendário no dia 16, às 11 horas, no Salão do Júri do Fórum Desembargador Filinto Basto. No dia 17, será a vez de Vitória da Conquista, com a cerimônia marcada para às 19 horas no Centro Municipal de Atenção Especializada (CEMAE).

Já no dia 18 de dezembro, as solenidades serão realizadas em Salvador e Camaçari. Em Camaçari, o evento ocorrerá às 10 horas, no Salão do Júri do Fórum Clemente Mariani. Em Salvador, a diplomação é exclusiva para convidados e será realizada às 17 horas, no Teatro SESC Casa do Comércio, com a presença do presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto.

A diplomação – A diplomação é o último ato do processo eleitoral e tem como objetivo habilitar as eleitas e os eleitos a assumirem os cargos para os quais foram escolhidos pela população. Durante a cerimônia, é entregue o diploma eleitoral, documento que certifica a legitimidade da pessoa eleita para tomar posse e exercer o mandato.