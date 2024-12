Projeto Cine Zero7Cinco encerra atividades neste domingo

No próximo domingo (22), a partir das 16 horas, no Espaço Solar em Feira de Santana será realizado o evento de encerramento do projeto Cine Zero7Cinco, com várias atividades, entre elas: exibição de filmes, apresentações musicais e encontro de rabiscos. Tudo com entrada gratuita.

Desenvolvido ao longo dos meses de novembro e dezembro no Colégio Estadual Luiz Viana Filho (no bairro Cidade Nova) e no Espaço Solar, o projeto proporcionou a comunidade feirense a oportunidade de ter acesso gratuito a produções cinematográficas que não são disponibilizadas em salas comerciais e, além disso, fomentar o interesse pelo cinema.

O Cine Zero7Cinco também viabilizou a adequação do Espaço Solar para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, tanto nas sessões de cinema que fazem parte do projeto, como nas demais atividades promovidas no local.

Além de estúdio criativo e colaborativo, o Espaço Solar funciona como ponto de encontro de artistas, espaço para oficinas e cenário para realização de gravações diversas (shows, clipes, lives e festivais online).

Já foram realizados no local, projetos como o Solar Vibes, Live Solar, Curso de Produção de Vídeo, transmissão do Feira Noise Festival, entre outros. A gestão do espaço é feita por Arivaldo Públio (filmaker e fotógrafo), Don Guto (ilustrador, designer e artista plástico) e Ricardo Fontes (fotógrafo)

O projeto Cine Zero7Cinco foi contemplado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e tem apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.