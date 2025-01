Zé Ronaldo e Pablo fazem ato para marcar a abertura das matrículas estudantis

Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Educação, deu início às matrículas dos novos alunos da rede pública municipal, na manhã desta terça-feira (14). As inscrições prosseguem até o próximo dia 20, das 8 às 17h, em qualquer uma das 210 unidades escolares do município.A abertura das matrículas foi marcada por um ato na Escola Municipal Monteiro Lobato, no bairro Capuchinhos, com as presenças do prefeito Zé Ronaldo e do vice-prefeito e secretário de Educação, Pablo Roberto.

O prefeito informou que a rede pública municipal está preparada para receber até 58 mil alunos, com um aumento de mais 3 mil novas vagas em relação ao ano passado, quando foram matriculados cerca de 55 mil estudantes. A variação representa um crescimento de 6% na oferta de vagas.

Das 210 escolas da rede pública municipal, atualmente o município já dispõe de 37 escolas funcionando em tempo integral. O objetivo é ampliar para 1.400 vagas de alunos estudando em tempo integral.

O secretário de Educação, Pablo Roberto, ressalta que, até o momento, já foram feitas as matrículas de mais de 43 mil alunos e que todas as medidas foram adotadas para garantir que nenhuma criança em idade escolar fique fora da sala de aula. “As famílias estão mais conscientes de que as crianças devem estar na escola, na sala de aula. E muitos alunos estão migrando da rede particular para a rede pública e estamos atentos a isso”, avaliou.