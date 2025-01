Festival Lusoteropolitana: Moçambique, Brasil e Portugal, fevereiro em Salvador

A capital baiana será palco, entre os dias 5 e 16 de fevereiro, do Festival Lusoteropolitana, encontro multiartístico de países lusófonos. Nesta quarta edição, o evento promove a integração entre produções do Brasil, Moçambique e Portugal com teatro, música, dança, literatura, performances e oficinas, além de palestras on-line. A programação diversificada inclui atrações para públicos adultos e infanto-juvenil, reafirmando o caráter inclusivo e educativo do festival. Os ingressos das apresentações podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla ou no local, no dia da atividade.

O festival promove a cena artística local e celebra a cultura lusófona com atividades que serão realizadas no Teatro Sesc Senac Pelourinho, Teatro Sesi Rio Vermelho, Espaço Cultural Alagados, Casa Improviso Salvador, Pelourinho e no perfil do evento no Instagram (@lusoteropolitana), transformando a cidade em um polo de encontro entre as expressões artísticas de países de língua portuguesa e o público. O Lusoteropolitana é assinado por Fabio Vidal, do Território Sirius; João Guisande, da Vixe Cia de Teatro; Maria Clara Mendes e Daniela Chávez, da Cia de Teatro Improviso Salvador.

Entre as atrações musicais, o show “Trinca de Paz” reúne o talento de artistas locais com forte influência africana e em manifestações populares brasileiras para um espetáculo vibrante. Outro destaque é o “Ronei e Jorge: Encontro, improvisos e Canções”, com Ronei Jorge e Jarbas Bittencourt, que promete uma fusão de ritmos e improvisos.

Já no teatro, “Dizcontos”, de Klemente Tsamba, aborda histórias inspiradas em casos de imigração de jovens moçambicanos em busca de seus sonhos na África do Sul, em uma narrativa que se aproxima da autobiografia. “Provavelmente Saramago”, de Vinícius Piedade, celebra a obra do renomado autor português ao misturar ficção e realidade ressignificando o impacto de Saramago como artista e cidadão.

A programação infanto-juvenil traz “Dandara na Terra dos Palmares”, pelo grupo Arte e Sintonia Companhia de Teatro, explorando narrativas históricas afrocentradas de resistência, e “O Mundo das Minhas Palavras”, apresentado pelo grupo Teatro Viável, levam crianças ao universo mágico da linguagem e da imaginação de forma lúdica e encantadora. Contações de histórias com Leticia Paulina e Lorena Ribeiro ainda serão realizadas no Espaço Cultural Alagados.

A dança ganha destaque no festival com “UNA”, de Teresa Fabião, renomada artista portuguesa, que traz uma abordagem sensível e envolvente sobre o HIV. A performance cria uma atmosfera que valoriza a expressão corporal, reforçando a pluralidade artística do evento.

A literatura marca presença com “Encontro com Autores” e “Mesas literárias” que trazem temas como representatividade, colonialidade e reflexões sobre performatividade de raça e reúne escritores e pensadores da literatura como César Sobrinho, Franklin Carvalho, Rita Santana, Daniela Galdino, Maria Dolores Rodrigues, Jorge Augusto, Anderson Shon e Alex Simões.

A performance “Alinhavar Bainhas Atlânticas”, de Deisiane Barboza, combina tradição e contemporaneidade em um ato poético que entrelaça memórias afro-atlânticas e expressões culturais brasileiras. Já “O Museu é a Rua”, do grupo A Pombagem, conecta o público à arte urbana por meio de uma performance que transforma o espaço público em palco, ressignificando paisagens cotidianas com criatividade e interação. Essas ações performáticas abrem espaço para o talento de Alex Simões com a apresentação cênico musical de “Poeformance”.

Inscrições e mais informações sobre o festival podem ser obtidas por meio do perfil do evento no Instagram (@lusoteropolitana)

O projeto Festival Lusoteropolitana – 4ª Edição foi contemplado pelo edital Gregórios – Ano IV com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal.