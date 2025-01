Prefeito pede a implantação de uma unidade do Cimantec em Feira

O prefeito Zé Ronaldo aproveitou a solenidade em que representantes do Sesi e da Federação das Indústrias da Bahia anunciaram a expansão da Escola José Carvalho, no Jardim Cruzeiro, e expressou o desejo de ver implantada, no município de Feira de Santana, uma unidade do Cimantec, um Centros de Tecnologia e Inovação reconhecido, pela qualidade, em todo o Brasil. Um campus do Cimantec funciona em Salvador desde 2002. Ele já foi reconhecido pela FINEP (agência pública financiadora de projetos) como a melhor Instituição de Pesquisa e Inovação Tecnológica do Nordeste.

As obras de ampliação da Escola, anunciadas hoje, serão um investimento de cerca de 40 milhões de reais, segundo o diretor-superintendente do SESI Bahia, Armando Neto, e resultarão na construção de um novo edifício, com térreo e mais três andares. Terá ainda intervenções nas áreas de portaria, estacionamento, cantina e área de convivência para os alunos, além de dois campos de futebol society, na área de esportes e lazer. Contará com 19 salas temáticas e 10 salas de aula convencionais, mais um auditório com 150 lugares e novos espaços para as atividades de música, robótica e de laboratório. Ao todo serão 29 novos ambientes de aprendizado na escola, alinhados às mais avançadas tecnologias e metodologias em educação.

Atualmente a unidade do SESI de Feira de Santana reúne os serviços de educação básica regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Corporativa, Saúde e Segurança do Trabalho e promoção da saúde. Também funciona um centro esportivo, que oferece atividades abertas à comunidade. A unidade ainda abriga escritórios do IEL Bahia, da Fieb e sindicatos patronais.

foto:Jorge Magalhães/SecomFSA