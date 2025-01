Exposição fotográfica marca os 25 anos do prédio do Tribunal de Justiça da Bahia

Começa amanhã, terça-feira (28) a exposição fotográfica organizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) com vistas a comemorar os 25 anos de inauguração de seu edifício-sede, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. A mostra ficará em exibição até o dia 31 de janeiro, no átrio do prédio, e é aberta ao público.

O evento terá início com um ato solene inaugural às 10h, que contará com a presença da Desembargadora Presidente Cynthia Maria Pina Resende, do Diretor-Geral da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp-TJBA), Desembargador Jatahy Júnior, e do Presidente da Comissão Permanente de Memória, Desembargador Cássio Miranda.

Composta por um acervo de imagens que retratam diferentes aspectos do edifício-sede, a exposição apresenta o processo de construção, a inauguração e a arquitetura do prédio, com ênfase em seu impacto visual e funcional. Muitas das fotos foram gentilmente cedidas pela coleção do Desembargador Jatahy Júnior e por registros feitos pelo repórter fotográfico do TJBA, Nei Pinto.

”Espero que o momento seja memorável, porque nós precisamos celebrar e homenagear aqueles que produziram coisas positivas para o poder público e a sociedade. Esperamos contar com a presença de magistrados, servidores e o público geral”, comenta o Desembargador Cássio Miranda.

A mostra celebra não apenas o edifício, mas também a trajetória do TJBA, que viu o prédio ser inaugurado no dia 28 de janeiro de 2000, pelo então Presidente da Corte, Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca, pai do Desembargador Jatahy Júnior. Com 33.400 m² de área construída, o edifício é um marco da arquitetura contemporânea, destacando-se por sua harmonia entre forma e funcionalidade. Sua fachada de vidro e espaços internos amplos favorecem a iluminação natural e a integração com o entorno, de modo a promover o bem-estar dos servidores e usuários.

Além da beleza arquitetônica, o prédio foi projetado com foco na acessibilidade e na sustentabilidade. Recursos como pisos táteis, sanitários adaptados e iluminação LED contribuem para a inclusão e para a redução do impacto ambiental, garantindo um ambiente mais eficiente e sustentável.

A exposição é uma excelente oportunidade para todos conhecerem mais sobre a história e a importância do TJBA e de seu emblemático edifício.