Sandro Nazireu proibido de cantar em Simões Filho

Um disco de platina, cinco de ouro e duas indicações ao Grammy Latino, além de apelo de pastores de diversas congregações. Nada disso foi suficiente para convencer o prefeito de Simões Filho, Diógenes Toletino, o Del, a voltar atrás da decisão de proibir o cantor sanfoneiro Sandro Nazireu, de se apresentar no show realizado na última sexta-feira (24), na Semana Cultural Gospel. O motivo da ira do prefeito seria o fato do cantor ter sido candidato a vice-prefeito em Feira de Santana, na chapa liderada pelo deputado Zé Neto, do PT, partido que na Bahia é adversário do União Brasil, ao qual Del é filiado.

“Desde a eleição, fatos como esse vêm acontecendo, mesmo com pastores e principalmente o público evangélico, reivindicando a nossa presença nos eventos públicos gospel”, relata Sandro Nazireu, filiado o PODEMOS, que em Feira integrou a coligação em apoio ao petista Zé Neto.

Diferente do que ocorreu em outros municípios, em Simões Filho o veto a Sandro Nazireu foi documentado. A contratação, através de uma produtora, ocorreu por dispensa de licitação, como é de praxe nas contratações artísticas, com o extrato do contrato publicado no Diário Oficial do Município, contendo os nomes de todas as atrações, inclusive Sandro Nazireu. Um dia antes do show, o prefeito comunicou verbalmente aos organizadores do evento, que o cantor sanfoneiro estava vetado.

“É triste que fatos como esse aconteçam justamente num evento de fé, promovido para a comunhão e a fraternidade entre irmãos. Mas isso jamais vai nos abater”– disse Sandro Nazireu.

Nas redes sociais, o prefeito mandou substituir o card de divulgação da Semana Evangélica, com as fotos de todas as atrações, por um outro, sem a imagem do ex-candidato a vice-prefeito de Feira de Santana.

Sandro Nazireu ressaltou que os vetos aos seus shows não vão levá-lo a desistir dos compromissos com a fé e nem com os seus ideais em “contribuir para um país com igualdade, cidadania e democracia”. Assegurou também não ter nenhum ressentimento do prefeito de Simões Filho.

“Continuo a minha caminhada com a mesma serenidade, levando alegria e fé expressas na minha música. Peço que Deus abençoe o prefeito e espero que um dia possamos nos abraçar e colocar o interesse público e a democracia acima das questões partidárias”.

