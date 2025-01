Feira vai ganhar a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar

Já existem juízes inscritos para as comarcas de Coração de Maria e Conceição do Jacuípe, com previsão de julgamento do pedido de remoção até o dia 19 de fevereiro, na sessão do pleno. A informação é do assessor da presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Dr. Gustavo Teles, dita em reunião realizada nesta terça-feira (28) com membros da diretoria da OAB Subseção Feira de Santana – presidente Lorena Peixoto, vice-presidente Pedro Mascarenhas Neto, e tesoureira Lísian Motta – e com o secretário adjunto da OAB Bahia e ex-presidente da OAB Feira, Raphael Pitombo.

Na primeira reunião da atual gestão no TJ-BA, foram tratados temas relevantes para a advocacia de Feira de Santana e região. Na oportunidade, foi informado também que será aprovada a instalação da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar em Feira de Santana, “um verdadeiro avanço para a cidade”, pontua Lorena Peixoto.

Além disso, discutiu-se a criação de um canal no site do Tribunal para solicitação direta de expedição de alvarás por parte da advocacia, assim como a criação da 2ª Vara Cível em Riachão do Jacuípe.

“Nessa oportunidade me comprometi a atualizar todos os dados da Comarca e encaminhar a documentação atualizada ao Tribunal de Justiça, a fim de reiterar o pedido de criação da Vara em questão”, afirma Lorena Peixoto. A presidente informa ainda que outros assuntos discutidos na reunião dizem respeito à instalação da 2ª Vara de Execução Penal e do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como a previsão de concursos públicos para juízes e servidores.

“Ficamos muito felizes com o resultado da reunião, sobretudo porque a assessoria nos trouxe informações não apenas esperançosas, mas também céleres quanto às demandas levadas por nós, da Subseção de Feira de Santana”, declara Lorena Peixoto.