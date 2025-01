Grandes expectativas com novo prefeito de Antônio Cardoso: “ele chegou com a cartola do governador”

As expectativas com a gestão do novo prefeito de Antônio Cardoso, Jocivaldo Joci, são grandes. A população tem razão para isso. Jovem, negro quilombola, chega para governar “com a cartola do governador e a bolsa da primeira-dama“, como diz um experiente político local. Explique-se: a eleição de Jocivaldo foi uma prioridade do governador Jerônimo. Sua mulher, Tatiane Veloso, jogou-se de corpo e alma na campanha. Dizem até que que ela chegou a dormir em povoados e fazendas no trabalho para eleger Joci.

Além de município estratégico na região de Feira de Santana, a dedicação do Governador tem outros componentes: Jocivaldo, além de militante de tendência petista aonde se enquadra Jerônimo, foi ouvidor da Secretaria de Educação quando o professor foi secretário. O cargo de ouvidor não é para alguém que não tenha a total confiança do gestor. Jocivaldo é um braço de Jerônimo e por isso tem trânsito livre no governo.

Daí que na cidade, qualquer pessoa, mesmo opositores, diz que o Prefeito “tem tudo” para obter êxito. “Se ele pagar em dia o servidor público, como Lu de Gel vinha fazendo, já é grande coisa”, disse um comerciante da cidade que não votou nele mas o conhece e afirma gostar dele. “É um menino daqui, muito conhecido, é gente boa”

Antônio Cardoso é um município grande, com um nível educacional que é um dos piores da Bahia, além de outros problemas comuns a municípios desse porte. O município já foi governado pelo PT em outra oportunidade.Nao foi uma boa experiência. Na memória popular, foi o pior governo do município, a gestão do professor Toinho. Agora a expectativa é outra.