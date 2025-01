Quixabeira da Matinha grava primeiro álbum para as plataformas de música

Após 36 anos de atuação, o grupo de samba de roda Quixabeira da Matinha se prepara para lançar o seu primeiro álbum nas plataformas de música. O disco ficará disponível a partir do dia 25 de fevereiro e recebe o nome da sua primeira faixa, “Vencedor de Batalhas”.

O processo de gravação e mixagem foi realizado desde outubro de 2024, no estúdio quilombola da Casa do Samba Dona Chica do Pandeiro, na zona rural de Feira de Santana (BA) e contou com a dedicação do produtor musical e forrozeiro Kelvin Diniz.

“Agora eu sigo para o meu estúdio, em Capim Grosso, para concluir a etapa final de masterização. Logo logo esse som estará espalhado pela internet e o mundo inteiro vai poder ouvir o samba contagiante da Quixabeira da Matinha”, explica Kelvin.

Ensaios, curadoria de canções, reuniões e uma rotina imersiva fizeram parte da Residência Musical dessa produção que tem como resultado o registro de um acervo sonoro de reconhecida relevância para a salvaguarda do samba de roda da Bahia.

“Nossas chulas, corridos, nossa história, o samba de roda do nosso território sagrado agora vai estar disponível em todas as plataformas de música. Graças a um trabalho coletivo muito importante”, afirma Guda Quixabeira, produtor fonográfico da obra que reúne também diversas canções de sua própria autoria.

O disco “Vencedor de Batalhas”, da Quixabeira da Matinha, conseguiu reunir 24 canções em 12 faixas. “A música da Quixabeira traz esse encontro bonito com as nossas raízes. Ficou claro que a banda imprimiu neste trabalho toda energia que a gente sente nos shows. Vai ser samba até umas horas. Eles merecem e nós também”, conta Kuelho, compositor de “Tributo a Coleirinho”, uma das faixas do álbum.

Um circuito formativo gratuito fará parte da agenda de lançamento dessa obra. Em parceria com a Casa das Águas Comunicação e Cultura, nos dias 22 e 23 de fevereiro, vai acontecer mais uma edição do Painel de Comunicação e Cultura com três rodadas temáticas.

A primeira será sobre “Acessibilidade Cultural”, a segunda abordará o tema “Música independente e direito autoral” e a terceira rodada, na tarde de domingo, terá o grupo Quixabeira da Matinha contando sua história e fazendo o samba de roda contagiar o público presente. As informações sobre local, horário e painelistas serão divulgadas em breve.

O “Disco Vencedor de Batalhas – Quixabeira da Matinha” é um projeto contemplado pelo edital da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Governo Federal.

A realização do projeto é do próprio grupo Quixabeira da Matinha e do coletivo Casa das Águas Comunicação e Cultura, fundado por Lore Cerqueira, produtora cultural que também assina a direção musical e a curadoria da obra, além de coordenar a comunicação do projeto.