Prefeitura lança Operação Zera Estoque para impulsionar vendas no Shopping Popular

Com o objetivo de aquecer o comércio e movimentar o Shopping Popular Cidade das Compras, a Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), deu início à campanha “Operação Zera Estoque”. A ação visa oferecer descontos especiais e atrair consumidores para o espaço, beneficiando lojistas e clientes.

De acordo com Moema Franco, Diretora de Indústria, Comércio e Serviços da Settdec, a campanha surge como uma estratégia para impulsionar as vendas após as festividades de fim de ano. “A intenção dessa ação é justamente atrair o cliente, a comunidade que ainda não conhece o Shopping Popular ou aqueles que já frequentam, proporcionando condições especiais de compra. Essa iniciativa partiu dos próprios camelôs, hoje permissionários da Prefeitura e lojistas do Shopping Popular Cidade das Compras”.

A ação conta com a adesão de diversos comerciantes, que oferecem descontos expressivos para zerar seus estoques e abrir espaço para novas mercadorias. A comerciante Hildete Pereira, que comercializa roupas masculinas e esportivas, também aderiu à iniciativa e destaca as ofertas como um atrativo para os consumidores. “Estamos com preços bem abaixo do normal. As camisas de time, que custavam R$ 35, agora saem por R$ 25. As bermudas estão por R$ 20 e as calças por R$ 30”, destacou.

A campanha acontece em um momento estratégico, aproveitando a proximidade do Carnaval. Para o professor Júnior Marques, que aproveitou as promoções no Shopping Popular, a iniciativa é uma oportunidade de economizar e renovar o guarda-roupa. “É muito bom encontrar preços acessíveis e poder conhecer melhor esse espaço. Já estou comprando roupas para o Carnaval, pois essa ação permite levar mais gastando menos”, comentou.

O empreendedor Ivo Coelho Filho, que há quatro anos trabalha no Shopping Popular vendendo roupas femininas, aposta na campanha para alavancar as vendas. “Estamos oferecendo descontos de 10% a 50% em várias peças. As calças, por exemplo, que antes custavam R$ 65, agora têm 20% de desconto. Nossa expectativa é muito boa para essa campanha, pois queremos zerar os estoques e atrair mais clientes”, afirmou o comerciante.

Ao longo do ano, outras ações serão promovidas para incentivar as vendas no Shopping Popular Cidade das Compras. Segundo Moema Franco, a Settdec seguirá apoiando os lojistas com iniciativas que estimulem o fluxo de clientes e fortaleçam o comércio local. “Campanhas como essa são fundamentais para manter o espaço aquecido e reforçar o Shopping Popular como um grande polo de compras em Feira de Santana”, concluiu a diretora.