ONU e Ministério do Meio Ambiente lançam a Coletânea Brasileira de Arborização Urbana

A Coletânea Brasileira de Arborização Urbana, um projeto apoiado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) e financiado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, conta com cinco livros, um para cada região do Brasil. O primeiro livro da série, relativo à Região Sul, será lançado até abril e os outros quatro volumes devem ficar prontos até o fim desse ano, segundo o Prof. Dr. Maurício Lamano Ferreira, um dos coordenadores da coletânea.

A coletânea aborda aspectos técnicos, acadêmicos e gerenciais da arborização urbana nas cidades brasileiras. Mais de 500 autores de cerca de cem instituições brasileiras e internacionais contribuíram para os livros da coletânea, afirma Maurício Lamano, que é biólogo e professor adjunto do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da USP.

A coletânea faz parte do Plano Nacional de Arborização Urbana, do Ministério, que vai estabelecer princípios e diretrizes para a gestão urbanística das cidades, com o objetivo de aumentar a quantidade e qualidade das áreas verdes.

O plano será elaborado pelo Ministério em parceria com o Iclei, uma ONG internacional que fornece consultoria técnica para o desenvolvimento urbano sustentável para cerca de 2.500 governos locais e regionais em mais de 130 países. Maurício Lamano será um dos colaboradores do Iclei no Plano.

O planejamento da arborização urbana é crucial para a mitigação dos efeitos da poluição do ar nos centros urbanos. As folhas e cascas das árvores funcionam como um filtro e retêm o material particulado suspenso no ar. Quando chove, esses poluentes são lavados e levados para o solo.

“Uma das prioridades deve ser o plantio de árvores em territórios com maior vulnerabilidade social. Precisamos esverdear esses bairros”, recomenda Maurício Lamano.

Leia mais sobre o tema na nova edição da revista O Biólogo (LINK), do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (CRBio-01), que conta com entrevistas com Maurício Lamano e outros especialistas brasileiros em poluição do ar e seus impactos na saúde e meio ambiente.