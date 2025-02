Fotografando os Caminhos do Sertão baiano

Em uma expedição fotográfica pelos Caminhos do Sertão, enquanto ainda fazia parte do Clube de Fotografia de Feira de Santana, junto com o fotógrafo Antonio Carlos Vieira, visitamos nove cidades que compõem o vale do Sertão: Caldas do Jorro, Cipó, Jeremoabo, Euclides da Cunha, Santa Brígida, Itapicuru, Tucano, Uauá e Feira de Santana

Feira de Santana, que integra o conhecido vale do Sertão, merece ser revelada em sua beleza singular, a qual poucos têm a chance de experimentar. Esta imagem foi capturada em setembro de 2023, vista de cima, do Charmant Hotel & Business ainda em fase de construção. Continuamos a ter o lugar mais encantador que tanto aprecio. A Lagoa Grande, como é conhecida: Ela se localiza no bairro da Rocinha e recebeu esse nome por ter sido uma das maiores lagoas dentro da área urbana na década de cinquenta. Naquela época, a Lagoa da Tabua era vista como uma lagoa rural, e Feira de Santana realizava a captação de água para uso humano na Lagoa Grande

Na cidade de Itapicuru, especificamente no Parque Aquático Popeye, capturei essa imagem em setembro de 2022

Na cidade de Uauá, destaca-se a beleza histórica de seus sítios arqueológicos, incluindo a gruta de São Jerônimo. Essa gruta está situada no alto de uma serra que leva o mesmo nome e atualmente integra um parque municipal. A imagem foi capturada em setembro de 2022.

Cipó é a cidade na qual a administração de Getúlio Vargas erigiu o “Luxo do Sertão”, o Grande Hotel Caldas de Cipó. Esta construção possuía cinco andares e abrangia uma área de 8,5 mil metros quadrados, com um total de 81 quartos, sendo um deles destinado ao presidente. Atualmente, após um extenso período de esplendor, o hotel está encerrado e sob a responsabilidade do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).

A cidade de Caldas do Jorro é conhecida por sua hospitalidade e por suas águas termais, conforme mostrado na foto tirada em setembro de 2022.

Jeremoabo, que teve como primeiros habitantes os indígenas tupinambás dos ramos dos muongorus e cariacás, foi colonizada no século XVII por meio da pecuária, atrelada à Casa da Torre, latifúndio pertencente a Garcia d’Ávila e descendentes. Foto da BR110 em direção a cidade de Jeremoabo.

Euclides da Cunha, é um município brasileiro no interior do estado da Bahia. O primeiro nome da cidade e município de Euclides da Cunha foi Cumbe, topônimo este que, segundo Ramos (2008, p. 320), é oriundo do quicongo e significa “cidade”. Essa foto é Casa da Cultura de Euclides da Cunha.

Santa Brígida, a região de Santa Brígida foi colonizada nos séculos XVII e XVIII, por vaqueiros ligados à Casa da Torre. Em 1945, após anos peregrinando pelo Nordeste, o beato e ex-militar Pedro Batista se fixou em Santa Brígida, com a autorização do Coronel João Gonçalves de Sá. Esse beato começou a atrair romeiros, que o viam como um representante de Deus, para Santa Brígida, cujo movimento era acompanhado pelo Coronel para que certificasse que não se formaria uma segunda Canudos na região.

Tucano, a origem do nome do município se deve ao fato de que, nas matas da região, havia uma diversidade de aves, dentre as quais o tucano. Outros afirmam que o topônimo se deve aos primeiros habitantes da região, os indígenas tucanos, mas esse grupo só é encontrado na Amazônia. Imagem da zona rural de Tucano.

É importante ressaltar que todas as fotografias apresentadas neste espaço são de autoria do fotógrafo Gutemberg Suzarte de Oliveira. Cada imagem captura momentos únicos e expressivos, refletindo a visão artística e o profissionalismo de Gutemberg.

Se você tiver interesse em utilizar alguma dessas fotos, é fundamental respeitar os direitos autorais e solicitar a devida autorização do autor. O reconhecimento do trabalho criativo é essencial para promover uma cultura de respeito e valorização dos artistas.

Para mais informações ou para consultas sobre uso de imagens, entre em contato diretamente com Gutemberg Suzarte de Oliveira