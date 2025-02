“Carnaval da Bahia é um símbolo da nossa identidade”, diz Jerônimo ao divulgar as atrações

A lista completa das atrações patrocinadas pelo Governo do Estado para o Carnaval da Bahia 2025 foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues na noite de ontem,segunda-feira (17), durante a terceira edição do podcast “Fala Jero!”, que contou com a participação do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, do vice-governador e coordenador do carnaval, Geraldo Júnior, e do cantor Luiz Caldas.

“O Carnaval da Bahia não é apenas uma festa, mas um símbolo da nossa identidade cultural e do nosso potencial turístico. Estamos garantindo um evento seguro, inclusivo e bem estruturado para baianos e turistas. O nosso compromisso é potencializar sua grandiosidade ano após ano, com o Governo do Estado presente“, afirmou Jerônimo.

As atrações de trios sem cordas são Baiana System, Daniela Mercury, Leo Santana, Luiz Caldas, Jau, Timbalada, Durval Lelys, Cheiro de Amor, Tonho Matéria e Ludmilla. No Pelourinho vão se apresentar Rachel Reis, Áttooxxá, Os Garotin, Afrocidade, Teresa Cristina, Adão Negro, Praça do Frevo Elétrico – Tributo a Carlos Pitta, Gerônimo, Lazzo, Aila Menezes e Gabriel Mercury. Também no centro histórico, o “Palco Axé Music 40 anos” vai contar com apresentações de Sarajane, Carla Visi, Larissa Luz, Filhos de Jorge, Márcia Freire, Ana Mametto e Marcionílio. Já o arrastão da Quarta-Feira de Cinzas será comandado por Carlinhos Brown.

Para o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, o Carnaval 2025 vai promover um encontro de gerações. “Vamos reunir muita diversidade em todos os dias de folia, levando alegria para todas as idades, além de atrações de peso, já consagradas e artistas novos. Vamos fazer um carnaval lindo e gigante como a Bahia merece”.

O cantor Luiz Caldas, um dos precursores do Axé Music, celebrou o sucesso da abertura da folia no interior, no último sábado (15), e deixou um recado para os foliões que vão acompanhá-lo no carnaval de Salvador. “Foi uma loucura a festa em Rio de Contas. Reunimos um público maravilhoso. Estou animado para fazer uma retrospectiva de toda a minha carreira, já na abertura da folia, na quinta-feira, no Campo Grande. No domingo, estarei no circuito Barra-Ondina e na terça-feira, também. Quero todo mundo comigo no trio pipoca celebrando um movimento musical que ultrapassou barreiras e alcançou o mundo inteiro”.

Na última sexta-feira (14), o governador já havia anunciado parte das atrações durante o lançamento do Carnaval da Bahia 2025: Jammil, Thiago Aquino, Tony Sales, Solange, É o Tchan, Aline Rosa, Rafa e Pipo, Igor Kannário, Escandurras, La Fúria, Pagodart, Guig Guetto e Papazoni. A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur) ainda lançou um edital para apoiar financeiramente e tecnicamente 57 municípios que realizarão festas carnavalescas pelo estado.

A Bahiagás também vai apoiar 99 projetos culturais, sendo 22 eventos de pré-carnaval e 77 dentro do Carnaval. Entre as iniciativas patrocinadas estão blocos afro, afoxés, projetos culturais em bairros e shows nos circuitos oficiais. Na capital, são 94 atrações patrocinadas pela Bahiagás, incluindo artistas como o Trio Armandinho e Irmãos Macedo, Bloco Os Mascarados, Pipoca das Pretas, Paulinho Boca e Edu Casanova. Ainda haverá o carnaval nos bairros: Nordeste de Amaralina, Pernambués, Mudança do Garcia, Palco do Rock em Itapuã, Centro Histórico e Rio Vermelho.

A Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) vai garantir o fomento às expressões culturais da folia baiana por meio do Programa Ouro Negro, que este ano teve o maior investimento da história do programa, com R$ 15 milhões para apoiar 79 entidades de blocos afro, afoxés, de samba, de índios e reggae, nos circuitos de Salvador, Caravelas, Poções e Lauro de Freitas.

A programação completa da folia estará disponível no site www.ba.gov.br