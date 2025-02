Finalmente Zé Ronaldo admite que as feirinhas da Marechal e Lambe-Lambe são patrimônios da Feira

O prefeito Zé Ronaldo parece decidido, neste quinto mandato, a aceitar a evidência de que o comércio informal em Feira de Santana faz parte da essência social e econômica do município e não um entrave ao desenvolvimento e bem-estar do centro da cidade, ou seja, é um verdadeiro patrimônio do centro antigo da Feira.

Nesta terça-feira,18, em reunião com dezenas de feirantes da Marechal e da praça do Lambe-Lambe ( Bernardino Bahia) no Teatro da CDL, na praça da Matriz, ele anunciou a compra de barracas que a Prefeitura vai distribuir com eles no sentido de ordenar as feiras livres que acontecem nesses dois locais.

O Blog da Feira, não pode deixar de registrar isso como um avanço na concepção urbanística equivocada que sempre marcou os governos dele desde 2001 e que resultaram em ações desastrosas como a construção de um shopping no Centro de Abastecimento, sem falar da repressão continuada contra feirantes e ambulantes.

Ao anunciar as medidas a serem adotadas pelo Governo, Zé Ronaldo revelou o desejo de ver as feiras livres da Marechal Deodoro e da praça Bernardino Bahia bonitas, limpas, padronizadas e se tornando pontos turísticos na cidade. Isso porque as feiras livres estão diretamente ligadas à origem de Feira de Santana, maior entreposto comercial do interior do estado, ressaltou.