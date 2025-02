Feira sedia encontro de formação para gestores do transporte escolar com mais de 80 municípios

Nesta terça-feira (25), Feira de Santana recebe o encontro de formação destinado aos gestores do transporte escolar de 83 municípios da Bahia, uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio dos Centros Colaboradores de Apoio ao Transporte Escolar (CECATE/Nordeste). O evento ocorre no auditório do Centro de Formação de Profissionais da Educação Geraldo Leite, da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana (Seduc).

Ao longo do dia, gestores e secretários de Educação vão discutir a gestão do transporte escolar, as condições dos veículos e melhorias a serem investidas para o aperfeiçoamento do serviço. O ato também inaugura as atividades do Polo da Região Intermediária de Feira de Santana, com municípios na sua área de abrangência, o segundo dos dez Polos Territoriais do Transporte Escolar do Cecate Nordeste que serão implantados no estado da Bahia.

Cátia Pereira Aires de Alencar, formadora do Cecate Nordeste, destacou que o órgão vem promovendo as formações com o objetivo de que o transporte escolar seja reconhecido como direito subjetivo à educação dos alunos e uma responsabilidade entre os entes federados.

“O transporte de alunos para a escola, especialmente da zona rural, requer muita responsabilidade. Estamos promovendo formações para fortalecer as equipes municipais para gerenciar o transporte escolar e atender os alunos com segurança, seguindo as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação e o Código de Trânsito Brasileiro”, explica.

De acordo com o secretário de Educação e vice-prefeito de Feira de Santana, Pablo Roberto, o evento contribui para a cidade e a adesão de outros municípios é muito importante, pois demonstra a atenção da gestão.

“O transporte escolar é uma ferramenta importante para a garantia do acesso e permanência dos estudantes. Hoje, em Feira de Santana, participamos de um passo importante com o encontro de gestores que é uma oportunidade única para fortalecer a gestão e garantir um serviço mais eficiente para nossos estudantes”, pontuou Pablo Roberto.

A secretária de Educação de Tapiramutá, Janilda Ferreira, avalia o encontro como de valiosa importância para ampliar parcerias e conhecimentos. “Isso contribui e garante um trabalho mais efetivo, mais qualificado e com uma segurança melhor”, citou.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES – Água Fria, Amélia Rodrigues, Andaraí, Anguera, Antônio Cardoso, Araci, Baixa Grande, Barrocas, Biritinga, Boa Vista do Tupim, Boninal, Caém, Caldeirão Grande, Candeal, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Conceição da Feira, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Gavião, Iaçu, Ibiquera, Ibitiara, Ichu, Ipecaetá, Ipirá, Iraquara, Irará, Itaberaba, Itaeté, Jacobina, Lajedão, Lamarão, Lençóis, Macajuba, Mairi, Marcionílio Souza, Miguel Calmon, Mirangaba, Mucugê, Mundo Novo, Nordestina, Nova Fátima, Nova Redenção, Novo Horizonte, Ouriçangas, Ourolândia, Palmeiras, Pé de Serra, Piatã, Pintadas, Piritiba, Queimadas, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Ruy Barbosa, Santa Bárbara, Santaluz, Santanópolis, Santo Estêvão, São Domingos, São Gonçalo dos Campos, São José do Jacuípe, Saúde, Seabra, Serra Preta, Serrinha, Serrolândia, Souto Soares, Tanquinho, Tapiramutá, Teofilândia, Umburanas, Utinga, Valente, Várzea da Roça, Várzea do Poço, Várzea Nova, Wagner.

foto:Silvio Tito