Escritor Aleilton Fonseca assume Presidência da Academia de Letras da Bahia

Segunda-feira, 10, às 19h, a Academia de Letras da Bahia (ALB) dá início ao ano acadêmico 2025, com cerimônia de posse da nova diretoria, presidida pelo escritor Aleilton Fonseca. Este ano, a ALB completa 108 anos de existência.

“A Academia continuará sua trajetória centenária de servir à cultura da Bahia, com uma gestão colegiada e plural. Vamos ampliar relações e parcerias com instituições culturais de promoção do livro e da leitura, no Brasil e com algumas instituições estrangeiras que cultivam as literaturas lusófonas, sobretudo na Europa e na África”, destaca Aleilton, professor e escritor, que ocupa a Cadeira 20 da ALB

A Academia de Letras da Bahia realizou em 21 de novembro do ano passado, as eleições para definir os representantes da instituição para o biênio de março/2025 a março/2027. O pleito, concretizado por meio eletrônico, teve a inscrição de uma única chapa, com 16 integrantes, conforme o Estatuto da instituição.

Nova diretoria:

PRESIDENTE: Aleilton Santana da Fonseca

VICE-PRESIDENTE: Edvaldo Pereira de Brito

1º Secretário: Carlos Jesus Ribeiro

2ª Secretária: Heloísa Prata e Prazeres

1º Tesoureiro: Nelson Cerqueira

2º Tesoureiro: Paulo Ormindo David de Azevedo

Diretor da Biblioteca: Armando Avena Filho

Diretora do Arquivo: Edilene Dias Matos

Diretor de Informática: Décio Torres Cruz

Diretor da Revista: Fernando da Rocha Peres

CONSELHO DE CONTAS E PATRIMÔNIO

Evelina de Carvalho Sá Hoisel

Lia de Carvalho Robatto

Urânia Tourinho Peres

CONSELHO EDITORIAL

Cleise Furtado Mendes

Mirella Márcia Longo Vieira Lima

Ruy Alberto d´Assis Espinheira Filho