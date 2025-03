Por uma nova Praça do Tropeiro

A Praça do Tropeiro voltou ao noticiário nos últimos dias. Tudo por conta do tradicional samba que acontece ali às segundas-feiras, capitaneado pelo sanfoneiro Luizinho dos Oito Baixos. Muita gente – inclusive de fora – marca presença por lá para dançar e se divertir. O evento mantém viva na cidade a tradicional cultura das apresentações musicais nas feiras-livres do interior do Nordeste.

Mas a Praça do Tropeiro vai além do tradicional – e empolgante – samba das segundas-feiras. O espaço é um concorrido ponto de desembarque e embarque de passageiros que vem das dezenas de comunidades rurais da Feira de Santana e de diversos municípios do entorno. É grande o movimento no começo da manhã, sobretudo às segundas-feiras.

Tanta agitação se deve à localização estratégica da Praça do Tropeiro. Ela fica a alguns passos do shopping popular e do outrora fervilhante Centro de Abastecimento. Muita gente que compra – e que vende – resolve seus negócios por ali. O frenético sobe-e-desce das vans, dos ônibus, dos carros de passeio atesta o dinamismo.

A Praça do Tropeiro também está perto dos estabelecimentos comerciais da Rua Recife – que conduz ao centro da cidade –, da Rua de Aurora e da Praça Dois de Julho. Perto também do próprio centro da cidade, distante uns poucos minutos de caminhada.

Mas – apesar de sua inegável importância – a Praça do Tropeiro está em situação deplorável. Dezenas de barracas vendem comida e bebida por ali, atraindo freqüentadores ao longo do dia. Mas as barracas são antigas e estão se deteriorando, não há sanitários disponíveis no entorno, o esgoto escorre sobre as pedras portuguesas que estão se soltando e há muita sujeira.

Revitalizado, o espaço pode abrigar apresentações artísticas, fortalecendo a cultura e dinamizando o diverso comércio do entorno. Até já existe um anfiteatro que, caso coberto, pode abrigar os eventos, alavancando o movimento por lá.

A Feira de Santana merece uma Praça do Tropeiro nova, pulsante, que abrigue no futuro as vibrantes manifestações da cultura sertaneja…