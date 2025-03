Trecho da Nóide interditado neste domingo para o Lazer na Avenida

Neste domingo, 9, com a realização do projeto Lazer na Avenida, na Nóide Cerqueira, alterações no trânsito serão realizadas para garantir a segurança e o bom andamento do evento. O trecho da Nóide, entre o cruzamento da via com a Fernando Pinto de Queiroz e o Shopping Avenida, será interditado no sentido Getúlio Vargas, das 6h30 ao meio-dia. Para facilitar o fluxo de veículos, o desvio será feito pela Rua Nova Esperança, em sentido único.

O evento, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) e outras secretarias, transforma a via em um espaço de lazer e atividades físicas, promovendo a interação familiar e proporcionando um ambiente seguro e divertido para todos. Durante o período de fechamento, a população aproveita a programação especial, com opções de entretenimento, música, atividades para as crianças e espaços para a prática de esportes, como patins, skate e bicicleta.

A SMT estará presente para garantir a segurança dos participantes, com equipes orientando o tráfego. A expectativa é que o evento atraia ainda mais pessoas, oferecendo uma experiência única e segura para as famílias feirenses.

foto: Secom/Jorge Magalhães