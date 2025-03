Angoleiros do Sertão, capoeira e samba na Avenida Paulista próximo dia 30

Aquele grupo que,todos os sábados, joga capoeira e faz samba-de-roda na praça do Mercado de Arte Popular (MAP) , aqui na Feira de Santana, vai fazer o mesmo na avenida Paulista, em São Paulo no próximo dia 30, que cai num domingo. Eles participam de um Encontro de Angoleiros e a apresentação na avenida é parte do evento, cuja inscrições podem ser feitas aqui

As ligações do grupo Angoleiros do Sertão com a capoeiragem de São Paulo não são de agora e remonta ao anos 2012 quando Daniel Luiz Barbosa de Medeiros, conhecido no meio como Treinel Coragem, dedicou-se à transmissão da Capoeira Angola e desde 2014, o núcleo paulistano dos Angoleiros do Sertão se reúne semanalmente no Centro Cultural da Cidade de São Paulo (CCSP)

O grupo Angoleiros do Sertão foi fundado na década de 80 pelo Mestre Cláudio Costa, aqui na cidade de Feira de Santana. Atualmente o trabalho do grupo se ramifica por diversas cidades do Brasil e pelo continente europeu, disseminando os fundamentos da Capoeira Angola “através da oralidade, musicalidade e linguagem corporal, como ferramenta de transmissão desse exemplo vivo e atual da tradição afro-brasileira, herdeira da diáspora africana no Brasil”. Ao decorrer do ano, o grupo tem encontros nacionais em diversas cidades de São Paulo e do Brasil e anualmente realiza um encontro internacional na matriz do grupo, na Mantiba. em Feira de Santana, onde acontecem vivências intensas com Capoeira Angola viva e Samba Rural.

Mestre Cláudio Costa nasceu em 1967 na Mantiba, Feira de Santana. Na década de 1980, fundou a escola de capoeira Angoleiros do Sertão.

Treinel Ranran iniciou na capoeira no ano de 2010 como aluno do Mestre Claudio. Desde então atua como professor de capoeira e samba de roda em diversos contextos e cidades. Atua como Luthier desde 2003 e fabrico berimbaus e reco-recos.