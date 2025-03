Novo Hospital de Paulo Afonso vai “quebrar vazio assistencial” na região, diz secretária Roberta Santana

O novo hospital de Paulo Afonso, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e à Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), contará com investimentos de R$134 milhões para atender a 22 municípios da região. Ontem, (10), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reuniu em Brasília o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito do município, Mario Galinho, para confirmar a participação do Governo Federal nesse importante equipamento de saúde e validar soluções, como a participação da Eletrobrás no apoio aos recursos.

A secretária estadual de Saúde da Bahia, Roberta Santana, presente na agenda, explica que a nova unidade também terá uma característica de maternidade. Os 165 leitos serão divididos entre hospital geral e maternidade. “Nós teremos lá 30 leitos de UTI, 20 leitos adultos, 10 leitos de UTI neonatal. Teremos também UTI, que a gente chama de cuidados intensificados para bebê. Teremos ainda seis salas cirúrgicas, sendo duas obstétricas e quatro para cirurgia geral”, elencou. Ela fez um destaque para a importância da unidade: nas palavras da secretária o novo hospital “que vai cobrir um vazio assistencial” existente na região.

A agenda contou ainda com a participação do já anunciado novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha; do presidente da Ebserh, Arthur Chioro; e do presidente da Eletrobrás, Ivan Monteiro. Ficou acordado um termo de compromisso que autorizará a licitação das obras do novo hospital. “ Logo, logo, estarei com Jerônimo em Paulo Afonso para dar a ordem de serviço e iniciar essa importante obra”, afirmou o ministro Rui Costa. O governador Jeronimo Rodrigues assinalou que a obra terá 18 meses de duração.“Esse hospital é parte do Novo PAC, é mais um grande empreendimento do programa em nosso estado, é o presidente Lula chegando em cada município da Bahia”, comemorou Jerônimo.

foto: Henrique Raynal/Divulgação