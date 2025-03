Aula Magna em pós-graduação na UFRB será ministrada pela professora Marialva Barbosa

A Professora doutora Marialva Barbosa vai proferir a Aula Magna do semestre 2025.1, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), no próximo dia 26, às 14:30h no auditório do campus de Cachoeira.

Referência nos estudos da comunicação no Brasil, Marialva Barbosa é professora titular da UFRJ e pesquisadora do CNPq. Com uma trajetória acadêmica marcada pela investigação sobre a história da imprensa e da mídia, já foi presidente da INTERCOM e recebeu prêmios importantes na área, como o Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação. Sua obra contribui para o entendimento das dinâmicas comunicacionais ao longo do tempo e seus impactos na sociedade.