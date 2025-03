Sudesb tem R$ 3,4 milhões para projetos de atividades com capoeira

O chamamento público e seus anexos para seleção e implantação, no estado da Bahia, de até 30 projetos com atividades na modalidade de capoeira já se encontram disponíveis do site oficial da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). No valor de R$3,4 milhões, o edital é dirigido a organizações sem fins lucrativos (associações ou fundações), que têm até o dia 10 de abril próximo como prazo limite para entrega presencial do envelope com suas propostas no setor de protocolo da autarquia do esporte.

“Este é o segundo edital que a Setre, por meio da Sudesb, lança para beneficiar o segmento da capoeira, uma modalidade cultural e historicamente tão importante para nosso estado. Desde o ano passado, já estamos atendendo cerca de três mil pessoas em também 30 núcleos da modalidade na capital e interior do estado. Fortalecer e levar a prática da capoeira aos vários cantos da Bahia é o objetivo do Governo da Bahia com mais essa política pública de fomento”, observa o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos.

De acordo com as normas do chamamento público, as propostas deverão ser entregues exclusivamente de forma presencial, devidamente assinadas, em envelope lacrado com identificação do edital a que se destina, aos cuidados da Comissão de Seleção. O horário de recebimento dos documentos é de segunda a sexta-feira, das 09h às 11h e das 14h às 16h, exceto feriados e ponto facultativo. A sede da Sudesb está situada no Estádio Governador Roberto Santos (Rua dos Rádioamadores, 159-357 – Pituaçu, Salvador – BA).

Segurança – Segundo o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, além do incentivo à prática da capoeira por crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, o projeto tem como função somar com ações de segurança pública que vêm sendo implementadas pelo Governo do Estado, a exemplo do programa Bahia pela Paz.

“Manter núcleos de fomento ao esporte em funcionamento representa tirar crianças e jovens da rua, do ostracismo no contraturno escolar. Ocupá-los com uma atividade física de qualidade representa uma proteção para o distanciamento desse público do mundo das drogas. Não é á toa que tanto em Salvador como nos municípios do interior, o edital prioriza áreas de alta vulnerabilidade social”, afirma o gestor.

As atividades desenvolvidas em cada núcleo irão atender até 80 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a inclusão de pessoas com deficiência. Ao todo, o chamamento público beneficiará 2.400 baianos.

Formada por servidores técnicos da Sudesb, a Comissão de Seleção tem como período de avaliação das propostas as datas de 11/04 a 25/04. A divulgação das propostas preliminarmente aprovadas é dia 26 de abril. O edital traz, ainda, todo o cronograma para apresentação de recurso, análise e divulgação pela Comissão, que tem como prazo limite para divulgação do resultado definitivo da avaliação e homologação do Chamamento Público o dia 15 de julho/2025.