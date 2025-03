‘Feira tem Teatro’ celebra os 15 anos do grupo ‘Conto em Cena’

A temporada 2025 do Feira Tem Teatro, projeto que reúne produções teatrais de Feira de Santana, se iniciará nos dias 28 e 29 de março com a estreia do espetáculo Soraia, uma comédia musical inspirada nas irreverentes canções do artista baiano Zéu Britto. A peça teatral é uma criação coletiva e tem direção e dramaturgia assinadas por Geovane Mascarenhas que também é idealizador do projeto que chega à sexta edição. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla com desconto. https://www.sympla.com.br/evento/soraia/2863806

“O espetáculo Soraia foi criado a partir de um processo divertido de criação da peça, desde a dramaturgia até a decisão dos elementos, numa oficina Montagem do Cuca e que envolveu atores experientes e novos talentos. Todo o espetáculo é inspirado nas canções de Zéu Britto, ator e músico de Jequié que se tornou conhecido nacionalmente por seu trabalho na TV, cinema e com a música”, explica o diretor.

CONTO EM CENA – Consolidado como uma das principais iniciativas de fortalecimento da cena teatral em Feira de Santana, O Feira Tem Teatro está há seis edições promovendo apresentações de espetáculos feirenses para o público de Feira de Santana. Em 2025, além da peça inédita Soraia, haverá programação especial em comemoração aos 15 anos do Grupo Conto em Cena. Por isso fará parte da programação do projeto, nesses primeiros meses do ano, o espetáculo mais visto do grupo, A Cartomante, que já teve público estimado em 40 mil espectadores desde a estreia.

“Novas apresentações de Amor, conto de Clarice Lispector, e Sexo com Abóboras, uma comédia inspirada nas crônicas de Luis Fernando Veríssimo também voltarão a estar em cartaz”, afirma Geovane Mascarenhas.

A programação busca atender à crescente demanda do público de Feira de Santana por uma agenda teatral. O projeto se fortaleceu ao longo de oito anos e já faz parte do calendário cultural da cidade, oferecendo ao público um espaço para se conectar com a produção artística local.

Foto: Gabriel Lima

SERVIÇO: FEIRA TEM TEATRO

Espetáculo: Soraia

Onde: Teatro do CUCA

Quando: 28 e 29 de março, às 20h

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Compra antecipada pelo Sympla: ingresso promocional por R$ 20,00

Vendas no local: a partir das 18h30, nos dias das apresentações