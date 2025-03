Cantora de arrocha que começou em Sergipe, Marina Sage quer invadir a Bahia com voz e talento

Marina Sage, cantora e compositora, natural de Guarulhos-SP ,iniciou sua carreira profissional em dezembro de 2022 em Aracaju- SE, mas sua história com a música não começou em 2022. Marina cresceu em uma igreja Evangélica tradicional , onde fazia parte do coral desde muito pequena, ela se recorda do exato dia em que o seu sonho de ser cantora nasceu, Marina costumava brincar de cantar com seus amigo, certo dia ela pego uma vassoura e começou e fingir que aquele objeto era um pedestal com microfone, e o que para seus amigos era só mais uma brincadeira , para ela iniciava-se um sonho de ser cantora e a paixão pela música foi crescendo junto com ela.

Em 2013, um trágico acidente quase fatal paralisou um sonho.Foram 2 paradas cardíacas quase 20 cirurgias, 9 meses de internação hospitalar sendo 2 meses e 15 dias na UTI. Perna e braço esquerdo quebrados, infecção hospitalar por bactéria. Por ter que lutar pela vida e por sua recuperação durante quase 6 anos Marina teve que deixar seu sonho de criança em pausa.

Mas Deus não desampara os seus, e Marina se recuperou bem e hoje conseguiu consolidar sua carreira com o ritmo que vem crescendo muito no Brasil , o arrocha. Já são 7 CDs , clipes e um Audiovisual. Com uma voz marcante e um carisma ímpar Marina Sage foi abraçada pelo seu público que a nomeou como “A Embaixadora”

Agora nossa Embaixadora dará mais um passo em sua carreira levando seu projeto para invadir a Bahia e diz está bastante animada em poder levar sua música para um estado, segundo a mesma “tão maravilhoso”