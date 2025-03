Jerônimo anuncia investimento de R$168,9 milhões na saúde em Salvador; no HGE serão 118 milhões

O Hospital Geral do Estado (HGE) passará por uma ampla modernização com aporte de R$ 118 milhões. Maior referência em ortotrauma da Bahia, o HGE completa 35 anos no dia 10 de abril e será beneficiado com o mais abrangente projeto de requalificação desde sua fundação, em 1990. O anúncio foi feito hoje pelo governador Jerônimo e a secretária de Saúde, Roberta Santana, durante a celebração dos 476 anos de Salvador. A obra no HGE está no pacote de investimentos em saúde pública na capital do Estado, totalizando R$ 168,9 milhões.

A transformação estrutural do HGE inclui a construção de uma nova emergência com 52 leitos — 36 adultos e 16 pediátricos —, um novo ambulatório adulto e pediátrico com 14 salas, além da requalificação completa do centro cirúrgico. Também serão implantados 10 novos leitos de UTI, incluindo uma UTI neurológica com 10 leitos, reforçando o cuidado a pacientes críticos.

A infraestrutura será ainda aprimorada com a construção de um heliponto, novo acesso viário, fachada modernizada, 130 vagas de estacionamento elevado e ambientes 100% climatizados. “Essa é a maior intervenção da história do HGE. A gente acompanha os dados da regulação e a maior demanda é de acidentes de trânsito e de acidentes por tragédias naturais. Com o aumento dessas ocorrências, o Estado está preparando a ampliação do maior hospital de ortotrauma que nós temos na Bahia, uma grande porta de entrada qualificada, resolutiva”, declarou a secretária.

O diretor-geral do HGE, Márcio Quintiliano, completou “a gente está muito feliz, porque 100% dos pacientes passam pela emergência e depois, muitas vezes depois de uma cirurgia, de um atendimento complementar, ele retorna e aí, com essa obra, 100% dos pacientes vão ter seus atendimentos otimizados.