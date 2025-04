‘Sou Seu Neném’, na Cidade da Cultura com Bambas do Nordeste, Gabriela Moraes e Pepita do Acordeon

O cantor, compositor, forrozeiro e sanfoneiro Neném do Acordeon faz show de lançamento do seu novo single “Sou Seu Neném”, reunindo grandes nomes da música feirense: Os Bambas do Nordeste, Gabriela Moraes e Pepita do Acordeon. A festa vai acontecer no dia 12 de abril, sábado, na Cidade da Cultura.

A música “Sou seu Neném”, composta por Neném do Acordeon e Gabriela Moraes, estará disponível no dia 11 de março em todas as plataformas digitais e representa um marco na trajetória do artista por simbolizar o retorno de Neném à composição, além de apresentar uma nova fase de sua carreira, que mescla a tradição do forró e o romantismo.

Com o lançamento de “Sou Seu Neném”, Neném do Acordeon mostra uma nova faceta de sua carreira, equilibrando o forró tradicional com elementos românticos, ao mesmo tempo em que mantém as raízes que o conectam à cultura nordestina.

O show de lançamento abre também a temporada de festas que antecedem o período junino. Não à toa a festa vai contar com a essência do forró, com Os Bambas do Nordeste, o talento eclético de Gabriela Moraes e a sanfona de Pepita do Acordeon que traz uma visão moderna do forró. O show convida a todos a embarcar nessa nova etapa da carreira de Neném do Acordeon, de valorização da cultura nordestina com frescor e autenticidade.