Vinte estruturas estão sendo montadas no circuito da Micareta

Feira de Santana está em contagem regressiva para a Micareta 2025, que acontecerá entre os dias 1º e 4 de maio, prometendo atrair milhares de foliões e movimentar a economia local. Para garantir que tudo esteja pronto a tempo, a montagem das estruturas já está em pleno andamento, com prazo máximo para finalização até 28 de abril.

A instalação está sendo realizada de forma gradual, dividida em várias etapas ao longo do circuito. O planejamento foi elaborado para garantir que todas as instalações estejam concluídas e prontas para a vistoria final até 48 horas antes do início do evento. Equipamentos mais complexos, que exigem o fechamento de vias importantes, começarão a ser instalados nos dias que antecedem o evento, evitando transtornos no tráfego. No entanto, os primeiros equipamentos já começaram a ser entregues.

“A Prefeitura nos deu um prazo satisfatório, o que nos proporciona mais tranquilidade na montagem, sem paralisações, para que possamos trabalhar com segurança e normalidade. A equipe está conseguindo executar os serviços com desenvoltura e o trânsito flui normalmente. Como a montagem é feita por etapas e em locais diversos, alguns equipamentos serão entregues cerca de 20 dias antes da festa, outros 15 dias antes, e há os que serão entregues na semana do evento, pois são estruturas que fecharão vias importantes e transversais da cidade. Por isso, deixamos essas montagens para a última fase”, explica o proprietário da empresa Sol de Verão, responsável pela montagem da estrutura do evento, Eudes Bacelar.

Este ano, a montagem envolverá a instalação de cerca de 20 estruturas, incluindo camarotes, pórticos e bases para órgãos de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. A equipe de montagem está concentrada nas estruturas governamentais, mas também já iniciou os trabalhos em postos-chaves do circuito.

“São estruturas tanto públicas quanto particulares. No início do circuito, já estamos com a equipe montando o portal de entrada e algumas coberturas de estruturas particulares. No final, estamos com uma equipe maior concentrada nas estruturas governamentais, que são os camarotes de grande porte. Essas estruturas estão praticamente 100% entregues”, detalha Eudes, responsável pela montagem.

A segurança e o conforto dos participantes, além da acessibilidade, são prioridades no processo de montagem. Além das orientações referentes as normas de segurança do trabalho, rampas de acessibilidade estão sendo instaladas nas estruturas para garantir que todos os foliões possam aproveitar a festa com segurança e comodidade.

“Desde 2023, as normas e exigências sobre acessibilidade têm sido mais rigorosas, e estamos seguindo esse padrão para 2025. Com tranquilidade, já estamos montando as rampas de acessibilidade nas estruturas oficiais. A segurança do trabalho sempre vem em primeiro lugar, seja em eventos pequenos, médios ou grandes. A segurança do nosso trabalhador é a prioridade, depois a segurança dos usuários. Já seguimos as normas de segurança e trabalhamos com tranquilidade, sem dificuldade de ser fiscalizados, porque a equipe de fiscalização realiza primeiro um trabalho de orientação, e, em casos mais graves, emite notificações”, afirma Bacelar.

Com 35 trabalhadores atualmente concentrados na montagem das estruturas, o número de operários será ampliado conforme o evento se aproxima, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas no prazo. Além disso, a desmontagem das estruturas deve ser concluída em até 20 dias após o término da Micareta, garantindo que o espaço volte ao fluxo normal de forma rápida.

“Estamos começando com uma equipe reduzida, mas, à medida que as montagens se espalham pelo circuito, a quantidade de operários será aumentada”, pontua o responsável.