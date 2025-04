Caravana de Direitos Humanos leva justiça ao Assentamento Menino Jesus em Água Fria

A Caravana de Direitos Humanos, chegou nesta terça-feira (08) no Assentamento Menino Jesus, na cidade de Água Fria, no território de identidade Portal do Sertão. O assentamento integrante do Movimento Sem Terra, movimenta economicamente a região com a venda de produtos agrícolas como milho, maracujá e abóbora.A ação itinerante, coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), reuniu mais de 20 instituições parceiras que facilitaram o acesso à justiça para centenas de moradores que lidam cotidianamente com algumas barreiras para terem seus direitos garantidos.

Diversos serviços gratuitos foram ofertados para a população, como emissão de documentação civil, atendimento jurídico, reconhecimento de paternidade e outros que fortaleceram as redes locais de proteção e defesa dos direitos humanos. Ao todo, foram contabilizados 712 atendimentos.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, destacou a relevância do Movimento Sem Terra (MST) para a reivindicação de direitos de trabalhadores e a importância do reconhecimento do Governo do Estado sobre o impacto do movimento para a comunidade rural:

“Essa é uma forma do Governo do Estado reconhecer que nesse lugar o que o MST faz é distribuir cidadania, educação, trabalho, educação, organização para o conjunto da população. Isso é muito importante num momento em que parte da sociedade brasileira quer criminalizar quem luta pelos seus direitos.”, ressaltou Freitas