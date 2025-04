Reserva do patrimônio natural em Mansidão protege área de 155 hectares de cerrado

Mais uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) foi criada na Bahia. Denominada Campinas de Dentro – Gleba 1, a reserva fica localizada no município de Mansidão, oeste do estado, e foi reconhecida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) no último dia 2. Ela protege, de maneira perpétua, área superior a 155 hectares – o que equivale a 155 campos de futebol – , do bioma Cerrado, na Bacia Hidrográfica do Rio Preto, um dos mais importantes tributários de água para o Rio São Francisco.

Segundo o promotor de Justiça Pablo Almeida, o Ministerio Público da Bahia auxiliou na criação da RPPN em parceria com os Institutos Água Boa e Ynamata e a Fundação José Silveira. Gerente do projeto ‘Biomas da Bahia. Ele parabenizou os proprietários rurais pela iniciativa, bem com a Sema, através da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Ambiental (Sida) e Diretoria de Política de Biodiversidade e Florestas (DPBio), pelo esforço na tramitação dos procedimentos para criação de RPPNs.

Atualmente, existem 216 RPPNs na Bahia, que são oficialmente reconhecidas, sendo 96 na esfera estadual e 120 federais. Desse total, 76 contaram com o apoio do MP em parceria institucional com Institutos Água Boa e Ynamata para criação ao longo dos últimos anos, afirmou o presidente do Instituto Águ