*Hospital Clériston Andrade realiza neurocirurgia de base de crânio sem cortes e com alta em até 48 hora*

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, tem revolucionado a oferta de cirurgias neurológicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com a realização de procedimentos endoscópicos de base de crânio, uma técnica minimamente invasiva que dispensa cortes externos e promove recuperação mais rápida e segura.

O neurocirurgião Dr. Iogo Henrique de Oliveira Araújo, integrante da equipe do HGCA, explica que a abordagem é realizada através das vias naturais do corpo, como o nariz, e permite tratar tumores e outras lesões da base do crânio com precisão e mínima agressão. “Utilizamos o nariz como via de acesso, inserindo uma fibra óptica que nos permite visualizar e alcançar a lesão sem cortes externos. Isso resulta em uma recuperação mais rápida e eficiente para o paciente”, detalha o especialista.

A cirurgia endoscópica representa um avanço importante, principalmente para os pacientes com tumores na região da hipófise, uma das mais comumente tratadas com a nova técnica. “Com essa técnica, muitos pacientes recebem alta em 24 a 48 horas após o procedimento, plenamente aptos a retomar suas atividades diárias”, afirma Dr. Iogo. O tempo de cirurgia também é reduzido, bem como o risco de complicações, segundo o médico.

Para viabilizar a realização da cirurgia endoscópica de base de crânio, houve um investimento em tecnologia e capacitação de profissionais. “Esse tipo de procedimento exige equipamentos específicos, ópticos e instrumentais como pinças, curetas, que são projetados para operações por estes orifícios, como por exemplo o nariz, além de neuroendoscópios e sistemas de imagem de alta resolução. Também investimos na formação de uma equipe altamente qualificada para manusear esses recursos com segurança”, explica o médico.

A técnica, no entanto, não é indicada para todos os casos. “O paciente precisa passar por avaliação especializada na rede SUS, seja por consulta ambulatorial ou em situação de urgência. Há casos em que a cirurgia convencional ainda é a mais segura. Mas cerca de 40% dos pacientes com tumores do sistema nervoso central podem se beneficiar com a cirurgia endoscópica”, informa o neurocirurgião.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que o Brasil registra anualmente cerca de 11 mil novos casos de câncer do sistema nervoso central, que inclui tumores cerebrais e da medula espinhal. Esses tumores representam cerca de 4% de todos os tipos de câncer diagnosticados no país e estão entre as principais causas de morte por câncer no mundo, o que reforça a relevância de métodos menos agressivos e de alta precisão como a cirurgia endoscópica.

O coordenador do serviço de Neurocirurgia do HGCA, Dr. Márcio Brandão, ressalta que, além do atendimento à população, o hospital tem se consolidado como centro de referência em formação profissional. “Nossa residência médica capacita profissionais que levarão esse conhecimento para outras unidades de saúde, ampliando o acesso da população a procedimentos de alta complexidade. Com a combinação de tecnologia de ponta, profissionais qualificados e compromisso com a saúde pública, o Clériston Andrade reafirma seu papel de liderança na neurocirurgia brasileira”, destaca o coordenador.

*FONTE: ASCOM/HGCA*