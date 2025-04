Foi com uma abordagem instigante que o professor André Lemos conduziu o público, formado por cerca de 70 jornalistas, por um mergulho na história da IA (Inteligência Artificial) , pontuando seus avanços, riscos e impactos sociais. “A nossa inteligência pode aumentar com a IA, e não ser substituída por ela”, afirmou em palestra comemorativa ao Dia do Jornalista, promovida pelo NH Feira de Santana, sexta-feira passada (11).

Com uma trajetória acadêmica que inclui títulos pela Sorbonne e atuação como professor titular da UFBA, além de atuação em outras universidades no Brasil, Canadá e Irlanda, André Lemos trouxe à Feira de Santana um conteúdo de alta qualidade, reforçando a importância do conhecimento e atualização.

A iniciativa do NH reafirma o compromisso do empreendimento com a valorização dos profissionais que constroem, diariamente, a narrativa da cidade. “Diante de tudo que vivemos esta noite, destaco o quanto é bom ter a classe de jornalistas aqui presente no nosso hotel, em torno de um tema tão importante. Sabemos a força que o jornalismo tem em Feira de Santana e estamos felizes por contribuir com uma discussão que interessa a esses profissionais”, destacou João Corte-Real, diretor regional da Minor Hotels para o Nordeste brasileiro.

Tema central do encontro, a Inteligência Artificial é uma pauta que invade o cotidiano de forma cada vez mais intensa — seja no trabalho, nas relações pessoais ou no consumo de informação. Sua presença constante e acelerada impõe novos desafios e possibilidades para toda a sociedade, alterando rotinas, estimulando transformações e levantando questões éticas profundas. Discutir a IA, portanto, avalia João, vai além da esfera profissional: é refletir sobre como a tecnologia tem se entrelaçado às decisões humanas e impactado diretamente a forma de viver e se relacionar com o mundo.

Entre os participantes, o sentimento foi de inspiração e alerta. A jornalista Daniele Britto, assessora chefe de Comunicação da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), destacou a relevância da discussão: “O evento em si foi algo muito necessário. E o professor André trouxe provocações que são de ordem muito prática, apesar de seu forte embasamento teórico. Foram inquietações que nos fazem refletir não apenas sobre o uso da IA, mas sobre as verdades que estão sendo criadas a partir dela.”

Já o jornalista político Victor Pinto (Band Bahia e Band News FM Salvador) reforçou o impacto do encontro como espaço de atualização profissional e conexão: “Ter um momento de pausa da rotina jornalística e um momento de encontro para rever amigos e conhecidos são quase artigos de luxo. O evento cumpriu seu papel de comemorar o Dia do Jornalista e discutir o futuro da nossa profissão. Acredito que não haverá demissões em massa por conta da IA, mas sim uma exigência maior de qualificação e ética no uso dessas ferramentas.”

“A nossa iniciativa teve como propósito homenagear os profissionais da comunicação e também reiterar o papel do NH Feira como espaço de diálogo, formação e conexão com os temas mais urgentes da atualidade. Contribuir com o crescimento de Feira de Santana e crescer junto com a cidade é o que motiva cada uma da nossas ações”, pontua João.