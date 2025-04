Quixabeira da Matinha faz ensaio neste domingo; na Micareta o bloco sai com Maryzelia

O grupo de samba de roda Quixabeira da Matinha reúne, mais uma vez, artistas convidados e a comunidade da Matinha dos Pretos para o último ensaio antes da Micareta de Feira. A festa acontece neste domingo (20), a partir das 16 horas, na sede da Associação Cultural Coleirinho da Bahia (ACCB), distrito da Matinha. O ensaio do Bloco Quixabeira é aberto ao público.

A apresentação do Bloco Quixabeira na Micareta, com participação especial da cantora Maryzélia, será realizada no domingo (dia 4 de maio), no circuito Maneca Ferreira, na avenida Presidente Dutra. A saída está prevista para às 16 horas.

As camisas do bloco podem ser adquiridas por R$ 30 (individual) e R$ 50 (casadinha), no Shopping das Fábricas, na avenida Getúlio Vargas, centro de Feira de Santana ou pelo WhatsApp 75 75 99823.0259.

O ensaio anterior aconteceu no último domingo (13) com a participação de Shalom Adonai e o Samba Madeira de Lei, do percussionista Bel da Bonita e do sambador Daniel da Quixabeira. Reuniu um grande público admirador do samba de roda animado com a chegada da Micareta.

Este ano, o tema do bloco é “Vencedor de Batalhas – 15 anos de resistência na Micareta de Feira”, uma referência ao período de participação do samba de roda na maior festa popular do interior da Bahia e uma das mais importantes do Brasil.

“É uma longa história de desafios e conquistas, levar nosso trabalho para Micareta, valorizando nossas tradições, nossas raízes e a cultura do nosso povo é algo que nos dá muito orgulho e satisfação”, afirma Guda Quixabeira, cantor e compositor do grupo, além de produtor do bloco.

Guda ainda enfatiza que a presença do bloco Quixabeira na Micareta consolidou de maneira significativa a presença do samba de roda no evento, conquistando mais respeito e admiração das pessoas.

O bloco Quixabeira conta com apoio do governo do Estado da Bahia, através da Secretaria Estadual de Cultura e do edital Ouro Negro 2025. É uma realização da Associação Cultural Coleirinho da Bahia, do grupo Quixabeira da Matinha e conta com a co-produção executiva da Casa das Águas Comunicação de Cultura.

foto de RafaelSantos: Dona Chica do Pandeiro