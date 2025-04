Dia Mundial da Criatividade tem atividades em Feira e mais 63 cidades no mundo

Feira de Santana amanheceu mais criativa nesta segunda-feira (21) com a abertura oficial do Dia Mundial da Criatividade 2025 (World Creativity Day), o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Pela primeira vez, a cidade entra no mapa global do evento, que acontece simultaneamente em 64 cidades ao redor do planeta.

Com o tema “Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto”, a programação, que segue até o dia 23 de abril, destaca a potência transformadora da troca entre diferentes gerações na busca por soluções inovadoras e mudanças sociais significativas.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e promete agitar a cidade com mais de 50 atividades gratuitas distribuídas em diversos espaços culturais, educacionais e artísticos da cidade.

“Feira de Santana possui uma rica herança cultural. Celebrar a criatividade ajuda a promover as tradições locais, as artes e as expressões culturais, fortalecendo a identidade da cidade, além de incentivar empreendedores e artistas a desenvolverem novos projetos e ideias que podem impulsionar a economia local”, ressalta ao secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo.

Neste primeiro dia, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) foi o palco das ações criativas. O local está passando por intervenções culturais na área externa com artes assinadas por mais de 25 artistas. Entre eles está o artista muralista Marcos Bastos, originário da região de Irecê, que trabalha com arte e muralismo há 9 anos.

“A base das minhas artes são o pincel, onde desenvolvo vários tipos e estilos de arte, desde as telas até os muros. Aqui, vou pintar uma parede inteira, e ter a oportunidade de dividir e compartilhar conhecimento, experiências, esse tipo de interação é muito importante para o artista”, diz.

Ao longo dos três dias de evento, mais de 70 palestrantes estão confirmados, com uma agenda que contempla workshops, painéis, performances artísticas, exposições interativas e encontros inspiradores. O festival busca promover conexões significativas, estimular o aprendizado coletivo e fortalecer o papel da cultura no desenvolvimento sustentável e criativo de Feira de Santana.

“Esse é um marco para a cidade, a gente trazer um evento com respaldo mundial para mostrar as potencialidades criativas que Feira tem. Temos uma programação cheia de atividades que acontece em diversos equipamentos locais”, relata a líder do movimento em Feira, Carla Captural.

A programação acontece em diversos pontos da cidade, como o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), o Instituto Federal da Bahia (IFBA), o Centro Universitário de Excelência (Unex) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). As inscrições para as atividades são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento: www.wcd2025.com.