Empresa ganha licitação e tem seis meses para realizar a restauração do Santuário Senhor dos Passos

O Governo do Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), anunciou no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (23), o resultado da licitação para contratação de empresa especializada para a execução da obra de restauração da fachada da Igreja Senhor dos Passos, localizada no município de Feira de Santana. A empresa vencedora do certame foi a Romas Engenharia e Consultoria, com o valor de R$ 1,5 milhão.

A decisão de restaurar a fachada da igreja foi motivada pela necessidade de reparos emergenciais, após a ocorrência de incidentes de queda de fragmentos dos pináculos, adornos que coroam a fachada. Vistorias conjuntas realizadas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), Conder, Prefeitura de Feira de Santana, Paróquia do Senhor dos Passos e Arquidiocese de Feira de Santana constataram a deterioração dos elementos decorativos e efetuaram o isolamento da área externa da igreja, devido ao risco de novos desprendimentos.

A restauração da fachada do templo representa um importante investimento na preservação do patrimônio histórico e cultural de Feira de Santana, promovendo a valorização do espaço urbano e o fortalecimento da identidade local. O objetivo é restaurar a fachada da igreja, assegurando a sua integridade estrutural e estética, o que contribuirá para a segurança da população e o desenvolvimento do turismo na região.

O escopo dos serviços inclui: estabilização e consolidação dos elementos das fachadas, recuperação dos elementos arquitetônicos, recuperação do revestimento em argamassa, recuperação do coroamento da platibanda, dos pináculos e dos demais elementos decorativos das fachadas. O prazo de execução da obra é de seis meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Tombamento – Elevada à condição de Santuário Arquidiocesano em maio do ano passado, a Igreja Senhor dos Passos está em processo de tombamento pelo Ipac, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA), que descentralizou o recurso para a Conder, responsável por acompanhar e fiscalizar a obra. O templo foi entregue ao público em 1936, com obras ainda por terminar. A construção demorou seis décadas até a inauguração oficial em 1964, quando passou à condição de paróquia.

Em 2010, a Igreja foi fechada, temporariamente, depois de constatados problemas estruturais que representavam riscos aos frequentadores. Na época, o Ipac e a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (Sucab) realizaram as reformas necessárias e o templo foi reinaugurado em julho de 2012.