Micareta de Feira vai custar mais de R$ 40 milhões, segundo estimativas

O governador Jerônimo esteve em Feira nesta sexta-feira,25, para inaugurar a nova Delegacia da Mulher e outros compromissos, seguiu depois para Banzaê mas deixou o secretário de Cultura Bruno Barreto para anunciar, oficialmente, a ajuda do Governo do Estado para a Micareta de Feira, incluindo os 3 milhões já prometidos a Zé Ronaldo em encontro com o Prefeito, em Salvador. À tarde, no Teatro do Centro de Convenções, Bruno anunciou que custará R$26 milhões ao Estado os investimentos na Micareta, computando ações na saúde, segurança e proteção para os foliões. Esta semana o prefeito de Feira, Zé Ronaldo, estimou que o investimento do Município na festa será de cerca de 20 milhões. Somadas as participações dos dois governos, a festa de Feira tem um custo de mais de 40 milhões de reais.

Deste total do governo do Estado,, R$7,5 milhões vão financiar a contratação de grandes atrações que fazem parte da grade anunciada pela prefeitura, além de apoiar o desfile de entidades afro por meio do programa Ouro Negro e da instalação de um palco dedicado a artistas locais no circuito da Micareta e que vai se chamar Bel da Bonita, artista falecido há poucos dias.

A Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA) também patrocinará “Esquenta Micareta’ neste sábado e domingo (27) nos distritos de Maria Quitéria e Ipuaçu, que ficam a cerca de 15 quilômetros de Feira de Santana.

Para a Micareta deste ano, que começa no dia 1° e segue até 4 de maio, a SecultBA garantiu a apresentação de 14 entidades afro que tiveram os desfiles financiados pelo Programa Ouro Negro, que promove a participação de instituições culturais de matrizes africanas, especificamente afros, afoxés, samba, reggae e blocos de índios, no Carnaval da Bahia e em Festas Populares de todo o estado. Na programação, destacam-se os blocos Quilombo, primeira agremiação de de reggae a desfilar na Micareta de Feira e o Flor de Ijexá, que, este ano, completa 44 anos.

A Secretaria também vai apoiar o desfile do tradicional bloco Zero Hora, que reúne profissionais da imprensa, convidados e representantes da cultura feirense. O bloco, conduzido por uma banda de fanfarra, vai ocupar as ruas do circuito Maneca Ferreira na quarta-feira (30), um dia antes da abertura oficial do Micareta. A concentração será em frente ao Centro de Cultura Amélio Amorim, no Centro. O bloco da Polícia Militar, que desfilará com a banda Parangolé, e o Bloco dos Trabalhadores, cuja atração ainda não foi definida, também receberão apoio da SecultBA.

“Temos um conjunto de ações que totalizam R$ 26 milhões na Micareta de Feira de Santana. Atuamos na segurança pública, saúde, cultura e em toda a agenda de cuidados e de proteção de direitos”, comentou o secretário.

PRÉ-MICARETA – Os shows da pré-micareta começam às 15 horas neste final de semana. Uma das atrações mais esperadas é o cantor Tony Salles, representante do pagode baiano que faz o público vibrar com seu grito de guerra: “O pai chegou!”. Em setembro de 2024, Tony anunciou sua carreira solo depois de anos de história em bandas como Parangolé e Cafuné. Na playlist dos fãs, não podem faltar hits como “Perna bamba” e “Abaixa que é tiro”.

Outra estrela de destaque é Theuzinho. Como jovem promessa do arrocha e um sucesso de engajamento nas redes sociais, vai embalar corações apaixonados com sua sofrência em hits como “A favela tá gostosa” e “Não Tente me Impedir”. A programação da pré-micareta foi organizada também para valorizar artistas locais que enriquecem a cultura de Feira de Santana, como Paula Sanffer, que ficou nacionalmente conhecida depois de participar do programa The Voice e ter passagens marcantes pelas bandas Timbalada, Timbaladies e Mukindala.

“A pré-micareta de Feira de Santana é um projeto iniciado pelo Governo do Estado desde o ano passado. É uma forma de aproximarmos a micareta de comunidades que ficam mais distantes do circuito oficial da folia. São locais que merecem ser contagiados com esse clima de celebração, além de ser uma alternativa para aquecer a economia dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que moram nesses distritos”, comentou o secretário estadual de cultura, Bruno Monteiro.

A pré-micareta é realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA), e marca um trabalho de parceria com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, que organiza a Micareta de Feira de Santana.