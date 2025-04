Unidades de Saúde Indígena vão atender 13 etnias em 17 municípios da Bahia

Banzaê é um dos municípios com maior população indígena, na Bahia. Tem cerca de 12 mil habitantes e está no semi-árido no nordeste do Estado. Ontem (sexta-feira,25),acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, da secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, lideranças políticas, e outras autoridades, o governador Jerônimo assinou o Termo de Cooperação para a construção de 38 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI). A iniciativa beneficia diretamente 25,5 mil indígenas de 13 etnias, em 17 municípios.

Em Banzaê, Jerônimo inaugurou a pavimentação da Rodovia BA-220, no trecho da Avenida Principal e autorizou a Secretaria de Educação (SEC) a dar início ao processo licitatório para a construção da nova sede do Colégio Estadual Indígena Kiriri Índio Feliz. Localizada na Aldeia Cajazeira, distante 12 quilômetros da sede da cidade, a nova unidade escolar a ser construída conta com recursos da ordem de R$12,2 milhões.

“Nosso governo tem um compromisso firme com o povo indígena, com a educação de qualidade e com o desenvolvimento do interior da Bahia. Cada obra entregue aqui hoje tem um significado, respeito, inclusão e oportunidade para quem vive nessa terra tão rica em cultura e tradição”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

Além disso, Jerônimo autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a celebrar convênio com o município de Banzaê para a execução das obras de reforma da Praça, na Aldeia Mirandela.

O governador ainda inaugurou o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) na Aldeia Indígena Canta Galo, situada a oito quilômetros da sede do município e também foi inaugurada, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), através da Companhia de Ação Regional (CAR), uma Casa de Farinha Simplificada na comunidade de Terra da Lua, a cerca de 20 quilômetros da sede de Banzaê,

Durante a visita foi lançada ainda a edição 2025 do Mês da Vacinação dos Povos Indígenas, para ampliar a cobertura vacinal em diferentes faixas etárias. Paralelamente, a Feira Saúde Mais Perto, na Aldeia Cajazeiras, oferece até 4.340 atendimentos de saúde e serviços diversos até o dia 26.