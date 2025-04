Saiba quais são os pontos que dão vida à Micareta de Feira

Mais do que trios elétricos e multidões, a Micareta de Feira é um festival pulsante, marcado por espaços únicos que dão identidade, diversidade e emoção à festa. Em 2025, a estrutura foi pensada para acolher diferentes públicos, estilos musicais e faixas etárias, consolidando o evento como o maior carnaval fora de época do Brasil.

Circuito Charles Albert – Kalilândia – Na charmosa Praça da Kalilândia, o Circuito Charles Albert é o ponto onde tradição e inovação se encontram. Com clima familiar e atrações culturais, o espaço também abriga o projeto Micareta Kids, voltado para as crianças e suas famílias. A folia dos pequenos começa na quinta-feira (1º) e oferece um ambiente lúdico, seguro e repleto de diversão, com música, arte e atividades educativas.

Palco Jota Morbeck – Reduto da música alternativa – Na Rua Filinto Marques de Cerqueira, o Palco Jota Morbeck mantém sua essência como reduto do reggae e da música alternativa. Em 2025, chega ainda mais eclético, reunindo artistas independentes e ritmos diversos, mas sem perder a vibração jamaicana que o transformou em um símbolo cultural da micareta.

Palco Pranchão – Onde a inovação arrasta multidões – Instalado no cruzamento com a Avenida Maria Quitéria, o Palco Pranchão é sinônimo de sucesso e novidade. Seu formato inovador atrai milhares de foliões a cada noite, reunindo shows de alto impacto popular e se consolidando como um dos espaços mais concorridos da festa.

Palco After – A batida que não pára –Comandado pela DJ Nega Lu, o espaço, localizado no início do circuito, logo após a concentração dos trios, traz um repertório pulsante, vibrante e dançante.

Point Universitário – Juventude e irreverência –Em frente ao Palco After, as tradicionais barracas do Point Universitário reúnem estudantes e jovens foliões de todas as partes. É um espaço marcado pela descontração, encontros animados e aquela energia espontânea que só a juventude traz para a folia.

Palco Luciano Melo: ponto de encontro da folia – Localizado em posição estratégica, no coração do circuito, próximo à Rua Filinto Marques, o Palco Luciano Melo se consolida como um dos espaços mais vibrantes da Micareta de Feira. As coreografias dançadas em grupo, o clima de celebração comunitária e a forte conexão com a identidade cultural local fazem do espaço um verdadeiro ponto de encontro da diversidade e da tradição feirense, atraindo foliões de todas as idades.

Palco da Diversidade Cultural – Celebração e representatividade –Com foco na inclusão e na pluralidade, o Palco da Diversidade Cultural, localizado nas imediações da Rua Vasco Filho, celebra a representatividade e a força dos movimentos sociais. É um espaço onde o respeito, a alegria e a liberdade se expressam através da música, da dança e das manifestações artísticas.

A programação completa de cada circuito e espaço podem ser conferidas no site oficial da Micareta de Feira: https://www.micaretadefeira.ba.gov.br/