“A Micareta de Feira de Santana deve ser um espaço de respeito”, declarou governador durante abertura oficial da festa

Com o tema “Arte, Axé e Alegria”, está aberta oficialmente a Micareta de Feira de Santana 2025. A entrega simbólica das chaves da cidade ao Rei Momo, Rainha e Princesas da folia foi realizada na tarde desta quinta-feira (1), no circuito Maneca Ferreira, pelo governador Jerônimo Rodrigues e o vice-governador Geraldo Júnior, ao lado do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, secretários estaduais e outras autoridades. O início dos festejos, que homenageia Juraci Dórea, símbolo cultural da cidade, foi marcado pela apresentação do cantor Bell Marques.

O governador destacou que a festa, apoiada pelo Estado, deve ser um espaço de respeito. “O nosso objetivo é divertir as pessoas, gerar renda, lotar hotéis e pousadas e promover um ótimo atendimento à saúde, além de garantir a segurança e tranquilidade de todos. Estou muito feliz em estar aqui e quero pedir a todos os foliões o respeito aos ambulantes, à guarda municipal, aos policiais que estão trabalhando, respeito a cada artista, aos catadores que estão aí nas ruas buscando sua renda no bolso”, declarou o governador, que após a abertura, visitou todos os postos dos serviços realizados pelo Governo do Estado.

Com um investimento de R$ 26 milhões A micareta, considerada o maior carnaval fora de época do Brasil, segue até domingo (4), com um arrastão marcado para segunda-feira (5), liderado por Thiago Aquino e Timbalada.

Compromisso com a cultura baiana

A Secretaria de Cultura (Secult-BA) garantiu o desfile de 14 entidades de matriz africana, através do programa Ouro Negro, que promove a participação de instituições culturais de matrizes africanas, especificamente afros, afoxés, samba, reggae e blocos de índios, no Carnaval e em Festas Populares de todo o estado.

Para o secretário da cultura do Estado, Bruno Monteiro, a Micareta de Feira é mais do que um evento festivo. É uma expressão da identidade cultural do povo baiano. “A celebração dessa cultura que impera como um grande ponto de encontro, de reflexão, de sonhos, de diversão e também com toda a possibilidade de desenvolvimento que a cidade respira nesses dias”, disse.

Segurança, saúde e direitos humanos

A segurança pública foi reforçada com efetivo ampliado e atuação integrada das forças policiais, além da Ronda Maria da Penha e da Tenda Lilás, voltadas à proteção das mulheres.

Na saúde, o governador visitou o posto de testagem rápida montado pela Secretaria da Saúde (Sesab), que oferece mil testes diários para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição de 500 mil preservativos, com investimento de R$ 2 milhões. De acordo com a secretária da Saúde, Roberta Santana, a Sesab tem também um trabalho de divulgação durante a folia. “Estamos distribuindo cards, falando da importância da prevenção, de quebrar o ciclo de transmissão de sífilis, de HIV e das hepatites. As pessoas são orientadas em casos positivos, acolhidas, tem psicólogo, assistente social e pode iniciar o tratamento da sífilis”, recomendou.

Jerônimo também foi ao Plantão Integrado de Direitos Humanos, no Colégio Modelo, espaço que reúne diversas secretarias e instituições para acolher denúncias e oferecer atendimento a públicos vulneráveis. “São mais de 80 profissionais, mais de 20 instituições públicas que estão envolvidas para que possamos garantir políticas de prevenção à violência, oferecer serviços públicos de qualidade e desenvolver ações de cuidado com as pessoas que participam das festas e com os trabalhadores e trabalhadoras”.

Economia e geração de renda

Foi destaque também o impacto econômico da Micareta, que movimenta o comércio, turismo e gera milhares de empregos diretos e indiretos na região. A expectativa é de que cerca de 2 milhões de foliões participem dos quatro dias de festa nos circuitos Maneca Ferreira, Quilombola e Charles Albert.

“Temos aqui um Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) fixo e móvel, onde os visitantes encontram informações sobre a programação da festa, localização dos postos de serviço do estado, hotéis, pousadas, restaurantes, ponto de táxi, de ônibus. Também estamos com nossas equipes de pesquisa, onde identificamos o número de visitantes, a sua origem e o tempo de permanência. Com isso, saberemos quanto foi incrementado na economia da cidade nesses dias e o resultado disso na geração de emprego e renda para a população”, pontuou o secretário de Turismo, Maurício Bacelar.