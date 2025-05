Palco da Diversidade valoriza artistas locais e movimenta o maior carnaval fora de época

Pelo terceiro ano consecutivo, o Palco da Diversidade integra a Micareta de Feira, levando à avenida um mix de estilos musicais e promovendo a pluralidade artística do município. Com uma programação que reúne atrações nacionais e locais, o espaço tem como objetivo valorizar a musicalidade feirense e proporcionar entretenimento de qualidade ao público.

A programação do palco teve início nesta quinta-feira (1º), às 16h30, com a apresentação do cantor Jefinho, e segue até as 2h30 da manhã, totalizando 11 horas de shows em um único dia. Um dos destaques da noite foi a banda feirense Papel de Seda, que animou os foliões com seu reggae contagiante. Durante a apresentação, o grupo interagiu com a banda Psirico, que desfilava pela avenida no mesmo momento, proporcionando um encontro marcante entre artistas.

A foliã Mari Nascimento, que curtia a festa acompanhada do marido, elogiou o investimento da gestão municipal. “Muito massa! O governo municipal investiu muito bem, a cidade precisa disso”, afirmou.

Outra foliã, Rita Lima, também celebrou a oportunidade de prestigiar a banda Papel de Seda. “Acompanho a banda já faz tempo e vim especialmente para vê-los hoje”, contou.

Idealizador do projeto, o ex-vereador Petrônio Lima destacou a importância do palco para a visibilidade dos artistas da cidade. “Serão mais de 40 horas de apresentações, com mais de 30 artistas ao longo dos quatro dias. É uma oportunidade de reconhecimento e celebração da nossa cultura musical”, pontuou.

Famílias também marcaram presença no espaço, acompanhadas de crianças pequenas, para vivenciar a festa em um ambiente inclusivo e diverso. A pequena Maria Nunes, de apenas 6 anos, resumiu a experiência com entusiasmo: “Foi muito bom, eu gostei muito de todos os shows. É muito divertido!”, disse, sorridente.

A programação segue até domingo (5), com apresentações de diversos estilos musicais. Ainda nesta quinta-feira, o palco recebe os shows da banda Kionda, às 21h, e da banda Gigante Prime, às 22h30. Na sexta-feira, a festa continua a partir das 16h30, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Feira de Santana com a cultura, o lazer e a valorização dos talentos locais.