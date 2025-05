Domingo o Bloco Quixabeira com Maryzelia celebra 15 anos de Micareta

O bloco Quixabeira celebra 15 anos de resistência, história e samba de roda na Micareta de Feira de Santana, nesta edição de 2025. O desfile será realizado no domingo (4), a partir das 16 horas, no circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, e puxado pelo grupo Quixabeira da Matinha com a participação da sambista Maryzélia.

Criado em 2010 para atender a pedidos de quem admirava e defendia a existência de um bloco que fizesse reverberar a força dessa autêntica manifestação do povo quilombola, o bloco, denominado inicialmente Samba de Preto, conseguiu participar dessa importante festa, apesar das inúmeras dificuldades.

“Houve muita dificuldade para nossa entrada na Micareta, mesmo com toda força e toda beleza do samba de roda da Bahia, há mais de 20 anos como patrimônio da humanidade, pela Unesco. Sofremos muito preconceito e enfrentamos de cabeça erguida a falta de interesse de pessoas que ocupavam posições de decisão e que deveriam ser as primeiras a nos apoiar”, relembra Guda Quixabeira, um dos dirigentes do bloco, cantor e compositor do grupo Quixabeira da Matinha.

Guda se recorda de quanto o trio acertado para o desfile do bloco não estava mais disponível praticamente na hora da entrada na avenida, o que acabou gerando grande atraso e muitos conflitos. Apesar dessa dificuldade e do horário pouco convencional para o desfile de um bloco de Micareta (ao meio-dia), mais de mil pessoas acompanharam o bloco Quixabeira ao longo do circuito principal da festa. Desde então, outras várias situações foram enfrentadas e superadas e por isso o bloco celebra essa trajetória com o tema.

As camisas do bloco podem ser adquiridas por R$ 30 (individual) e R$ 50 (casadinha), no Shopping das Fábricas, localizado na avenida Getúlio Vargas, centro de Feira de Santana; na Farmácia da praça do distrito da Matinha; também na sede da Associação Cultural Coleirinho da Bahia (ACCB); ou ainda pelo WhatsApp 75 75 99823.0259. Outra possibilidade é comprar pela plataforma Sympla.