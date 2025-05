Seminário sobre gestão em turismo reuniu dezenas de prefeitos baianos no Centro de Convenções de Feira

As poltronas do Teatro de Convenções foram quase todas ocupadas hoje pela manhã, durante a abertura do Seminário Gestão em Turismo, feita pelo governador Jerônimo Rodrigues e o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, cuja Secretaria é promotora do evento. Mais de três dezenas de prefeitos de diversas regiões da Bahia estavam presentes, entre eles o de Feira de Santana, Zé Ronaldo.

Depois da abertura, o seminário deu início a palestras sobre o tema enfocando, principalmente, o papel dos Municípios na viabilização do turismo local. Também foi apresentado,pelo prefeito Lucas de Arte, o exemplo de “boas práticas no turismo”, no município de Boa Nova. Os painéis abordaram desde a importância do setor para o desenvolvimento municipal até a captação de recursos para investimentos.

Antes da abertura oficial houve apresentações culturais, com uma dupla de catadores de repente, liderada pelo poeta Bule-Bule, e a apresentação da marujada de Santa Brígida com o grupo “Guerreiros de São Jorge”. Além disso, dois vídeos artístico-publicitários foram exibidos em um telão no palco do Teatro.

Um dos prefeitos presentes foi José Marques, do município de Cipó (a 165km de Feira de Santana) onde encontra-se o histórico Grande Hotel Caldas de Cipó, construído no século passado, durante o governo de Getúlio Vargas e que encontra-se desativado e degradando-se. O prefeito já solicitou a posse do imóvel ao Governo do Estado para que o Município dê uma destinacão turística e educacional. O projeto da Prefeitura de Cipó é reabrir uma parte para hotel e outra para alguma Universidade. José Marques é filiado ao PSD.