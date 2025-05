MAP de Feira está presente no 1° Festival de Economia Solidária da Bahia

O Mercado de Arte Popular (MAP) de Feira de Santana está representado no 1º Festival de Economia Popular e Solidária: a artesã Evanilda Salles (Id), do box JGil Variedades está participando do evento, através da Unidade Socioprodutiva Portal do Sertão/Movimento de Organização Comunitária(MOC). O Festival está acontecendo até amanhã, domingo,11, em Salvador, e reúne feira de produtos da economia solidária, shows com artistas consagrados como Chico César, Otto e Del Feliz, além de oficinas, painéis e outras atividades, no Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio).

A feira de economia solidária conta com aproximadamente 500 expositores dos nove estados no Nordeste. A entrada no evento é gratuita com retirada de ingresso através da página do Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/brasil-nordeste-1-festival-de-economia…). A participação está sujeita à lotação dos espaços.