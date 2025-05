Jerônimo e Zé Neto são adversários na eleição para a presidência do PT de Feira

O vereador feirense Ivamberg Lima, do PT, quer ser também presidente do seu partido no Município, que tem o segundo maior colégio eleitoral da Bahia. Ivamberg é do grupo próximo do deputado federal Zé Neto que controla o partido e polariza seu nome com Zé Ronaldo há cerca de 20 anos. Ele vai disputar o cargo com mais cinco candidatos, formando a disputa mais concorrida na história do partido em Feira de Santana. Desses adversários de Ivamberg nesse pleito, uma candidata é vista como a “preferida” do governador Jerônimo Rodrigues e da primeira-dama, a professora Tathiana Veloso: ela foi candidata a vereadora de Feira na última eleição, Urânia Santa Bárbara. Filha de petista histórica, Ivannide e ligada politicamente ao secretário de Justiça, Felipe Freitas.

“É uma eleição das tendências das tendências das microtendências do PT”, explica um conhecedor dos bastidores do partido na Bahia. Além disso, a pauta já é voltada para 2026 e principalmente 2028 quando ocorrem as eleições municipais.

Os nomes das chapas inscritas e seus cabeças indicam um roteiro de “tendências” em disputa: Virar à Esquerda ; Unidade Petista Experiência e Renovação ; A Esperança é Vermelha ; União por Feira ; Aquilombar e Renovar e Unidade Petista.

Além de Ivamberg e Urânia Santa Bárbar estão na disputa: Hildete Neves, servidora pública federal aposentada, dirigiu em Feira o INSS, Adriano Costa, já foi presidente, Jonicael, militante histórico, e o militante Vagner Carneiro.