Jhônatas termina doutorado em História e planeja retomar atuação pública no segundo semestre

O ex-vereador Jhônatas Monteiro deve reingressar na cena política de Feira com mais participação apenas no segundo semestre deste ano ou, o mais provável, início de 2026. Líder do PSOL de Feira e candidato mais votado para vereador, e não eleito, da história do município (+ de 11 mil votos) , Jhônatas está na fase final de um doutorado em História na Universidade de São Paulo (USP), dedicado às pesquisas para elaboração final da tese sobre a história econômica do Nordeste relacionada à época da Ditadura Militar.

É um compromisso profissional um pouco anterior ao mandato na Câmara Municipal e que, na medida do possível, fui realizando as etapas mesmo com o ritmo intenso de atividades como vereador. Resta entregar a tese e, como cheguei a comentar em algumas entrevistas no final do ano passado, isso deve me ocupar até o início do segundo semestre de 2025, diz ao BF o ex-vereador, admitindo a ampla possibilidade de sua candidatura a deputado em 2026.

“Meu nome aparece como possível candidato para deputado estadual bem posicionado até nas pesquisas das outras forças políticas e isso não pode ser ignorado. Por outro lado, como de costume, ainda tem muito diálogo coletivo a ser feito sobre isso. Até porque o PSOL está em federação com a Rede e, pensando a viabilidade desse ou outro caminho, é importante definir uma estratégia mais estadual também”, declara.

Com o título de Doutor, o Rasta Jhônatas deve ser candidato a deputado estadual ou federal.

