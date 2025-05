Sofrimento de gato com tumor no ouvido reacende debate sobre hospital veterinário público na Feira

O apelo de uma mulher, com seu gatinho acometido de tumor no ouvido e necessitando de cirurgia, caso que repercutiu na Câmara através de pronunciamento do vereador Luiz da Feira (PP), fez ressurgir no Legislativo, nesta quarta (14), o debate sobre a urgência de um hospital público veterinário em Feira de Santana. Uma instituição hospitalar, voltada a estes atendimentos em Feira, argumentou, serviria de apoio para as pessoas que não têm recursos para pagar serviços na rede particular.

“Em Salvador, Jequié, Vitória da Conquista e Camaçari, por exemplo, o poder público firmou convênios com clínicas veterinárias, que atendem a este público de menor poder aquisitivo”, disse o vereador.

Além do exemplo da senhora que luta pela cirurgia do seu gato, Luiz da Feira disse que percebe “um descaso” com animais no centro da cidade. “Fiquei triste com a situação. Vi animais sofrendo, muito doentes, sem um serviço de apoio do nosso poder público”, disse, cobrando providências por parte do prefeito José Ronaldo.

Em linha semelhante de raciocínio, Galeguinho SPA (União) sugeriu que o chefe do Executivo pense em fazer parcerias com clínicas particulares da cidade. “Se não há possibilidade de se criar uma UPA para o atendimento aos animais, seria uma iniciativa viável”, defendeu, ressaltando que o assunto não pode passar despercebido na Casa Legislativa: “Os bichos ficam tristes e alegres, e sofrem como qualquer pessoa