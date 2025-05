Teatro acolhe primeiro espetáculo com bilheteria: Orquestra Sinfônica da Bahia

A música erudita vai “inaugurar” a bilheteria do Teatro do Centro de Convenções de Feira de Santana com a Orquestra Sinfônica da Bahia exibindo o projeto OSBA na Estrada,no dia 1º de junho (domingo), às 17h. Obras de três grandes compositores da música de concerto (Haydn, Prokofiev e Tchaikovsky) e terá a regência do maestro Eduardo Salazar, além do solo do violoncelista Thomaz Rodrigues. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla pelos valores de R$40 (inteira) e R$20 (meia) no link.

O Teatro foi aberto “para experiências” no ano passado com shows de músicas, a maioria de artistas regionais como Cescé Amorim, mas gratuito. Como evento “de bilheteria este será o primeiro embora já tenha havido outro evento pago por inscrição, promovido por entidades do comércio local. Os demais eventos foram oficiais do governo do Estado,.como um encontro sobre turismo que reuniu dezenas de prefeitos.

É aguardada uma definição sobre a gestão do equipamento que será na maneira PPP, segundo anunciou o governador Jerônimo. As PPPs na Bahia são geralmente formatadas pela Bahia Investe.O BlogdaFeira pediu informações sobre o assunto, via email, mas não obteve resposta.