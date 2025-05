Jerônimo faz reunião com Dilma para atrair investimentos do Banco do Brics para a Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues realizou, nesta terça-feira (20), uma reunião virtual com Dilma Rousseff, presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco do Brics, para discutir possibilidades de financiamento para projetos do Governo da Bahia, com foco em infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Entre as propostas apresentadas pelo chefe do executivo baiano, está o Porto Sul, voltado ao fortalecimento da logística e ao escoamento da produção no sul do estado. “O Porto Sul é um porto público, em Ilhéus, que irá receber, tanto cargas do exterior, quanto da Bahia, com destino a outros países, a exemplo de minérios, de grãos, de frutas, algodão. Então, a intenção é a gente poder captar recursos para a construção e investimento no Porto Sul”, detalhou Jerônimo Rodrigues.

Também foi discutido o projeto de esgotamento sanitário de macrorregiões, com foco na ampliação da cobertura de saneamento básico; e a expansão norte do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que prevê a ligação entre Ilha de São João e Alagoinhas, promovendo mais mobilidade e integração regional. Outro projeto apresentado foi a implantação de uma usina de bioenergia integrada, que visa a geração modular de biometano, com injeção em gasodutos; produção e comercialização de energia regulada e local de bioprodutos. “Dentro dos critérios técnicos do banco, estaremos à disposição para avançar nas análises e identificar caminhos para viabilizar esses investimentos”, afirmou Dilma Rousseff.Participaram também do encontro os secretários estaduais de Planejamento (Seplan), Cláudio Peixoto; da Fazenda (Sefaz), Manoel Vitório; da Casa Civil, Afonso Florence; de Comunicação (Secom), Marcus Di Flora; além do chefe de gabinete do governador, Maurício Weidgenant; o diretor-presidente da BahiaInveste, Paulo Guimarães; e a coordenadora do núcleo de agenda do governo, Cesira Maccarinelli.