Mazure e Kempretro Engenharia anunciam parceria nacional no mercado de Saneamento

A Mazure Saneamento surgiu em 1990 na Bahia com o nome de Maqfiltros, foi pioneira na implantação de filtragem central de água, colocando água filtrada em todos os pontos em prédios, condomínios em geral, hospitais, restaurantes, hotéis, indústrias, entre outras empresas. Com a evolução a empresa passou a fazer além da filtragem, o tratamento, o reuso e a dessalinização da água em grandes escalas, para grandes clientes e milhares de consumidores, se especializando também em tratamento de efluentes para reuso e descarte dentro das Normas brasileiras. Presente hoje no território nacional com sedes nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Seguro (Arraial D’ajuda), Marau, Salvador, Mata de São João (Praia do Forte), Aracaju, Recife e João Pessoa, atendendo todo o Nordeste brasileiro, assina uma parceria estratégica com uma gigante das soluções em engenharia industrial, a KEMPETRO.

MAZURE

A Mazure através de convênio com a Universidade Federal da Bahia, desenvolve um projeto inovador para a Petrobras, visando o aumento da durabilidade das membranas de dessalinização utilizadas em osmose reversa nas plataformas de petróleo da empresa, o que aumentará a vida útil das membranas, aumentando também o tempo entre as paradas para manutenção gerando uma grande economia. A Mazure possui ainda convênios com o SENAI para formação de mão de obra para instalação, manutenção e operação de estações de tratamento de água e esgoto e com a Universidade Católica do Salvador – UCSAL, para formação de engenheiros que se especializarão na área.

KEMPETRO

A Kempretro Engenharia, também baiana, presente em todo o território nacional, há mais de 20 anos oferece serviços diferenciados com soluções integradas e sustentáveis de tecnologia na engenharia em diversos segmentos, especialmente: Óleo e Gás, Química e Petroquímica, Mineração, Siderurgia, Papel & Celulose, Fertilizantes, Meio Ambiente, Energia e Infraestrutura, entre outros.

Com mais de 1.600 colaboradores e presença consolidada em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, Sul e Sudeste, a Kempetro atende grandes clientes, líderes em seus respectivos setores.

Na área de engenharia voltada ao desenvolvimento de projetos, gerenciamento e controle de empreendimentos a empresa tem capacidade anual de 2 milhões/Hh ano, sendo que no segmento outsourcing tem superado a marca de 3,5 milhões de hh/ano).

Aliada à sua vasta experiência acumulada ao longo dos anos, a Kempetro Engenharia, atenta às mudanças e necessidades do mundo contemporâneo, vem se transformando de forma a enfrentar os desafios como a sustentabilidade, a redução das desigualdades e a necessidade de qualificação de mão de obra, atuando como agente de transformação e protagonista da Inovaçãoe Transformação Digital, posicionando-se como um ator importante que assume um novo papel no curso da história, investindo continuamente na capacitação de seus especialistas e líderes por meio de Programas de Treinamento e Desenvolvimento de Lideranças.

Nesse contexto, a Inovação Aberta e a Transformação Digital são os pilares do Programa Integrado de Transformação Empresarial Sistêmica e impulsionaram a estruturação do KEMLAB – Laboratório de Inovação da KEMPETRO.

Juntas, MAZURE e KEMPETRO farão prospecções na área do Marco Legal do Saneamento e fortalecerão as suas atuações na área industrial onde se fizer necessário o tratamento e o reuso de água e efluentes.

Assessoria jurídica especializada

A fim de garantir segurança jurídica às atividades a serem desenvolvidas no âmbito da parceria, o escritório Moreno e Cardoso Advogados Associados será responsável pelo assessoramento e consultoria jurídica, com foco no desenvolvimento de modelagem customizada para cada projeto